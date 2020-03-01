Büyümeyi sürdürdü

Türkiye genelindeki 175 mağazası, SEÇ Market iş ortaklığı sistemi ve her geçen gün ev dışı tüketim kanalında büyüyen Prosaf adlı profesyonel satış gücü ekibiyle, Türkiye’nin önde gelen organize toptancısı Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2019 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Bizim Toptan’ın satış gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Bizim Toptan’ın brüt kârı, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış kaydederek 515,5 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK tutarı 259,2 milyon TL olarak gerçekleşirken; UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise FAVÖK, bir önceki yıla göre önemli bir yükselişle yüzde 33,7 oranında artarak 198,1 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net kârı (UFRS16 etkisi dahil) 33,1 milyon TL ile yıl sonu hedefini aştı. Bizim Toptan’ın 2019 yılında sürdürülebilir ve geliştirilebilir büyümeye devam etmesinde, yeni müşteri kazanma ve satış kanallarını geliştirme stratejisi etkili oldu.

Bizim Toptan’ın 2019 yılında kaydettiği performansı değerlendiren Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şöyle konuştu: “Bizim Toptan 2019 yılında iş modelinin gücünü kanıtlayacak nitelikte, yıl sonu hedeflerini aşan, başarılı sonuçlar elde etti. Toplam satış gelirlerimizin artışında, satışları kârlı kanallar lehine geliştirme stratejimizin büyük bir etkisi oldu. Bu sayede sigara ve şeker hariç ana kategori satışlarımız, toplam satışlarımızın da üzerinde artarak, bir önceki yıla göre yüzde 27 büyüdü. Gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarımız ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde, brüt kâr, FAVÖK ve net kâr dahil olmak üzere tüm kârlılık rakamlarımız, yıl sonu hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda iş ortaklığı mal tedarik sistemimiz SEÇ Market de rekor büyümesini sürdürdü. Geleneksel perakende kanalı müşterilerimizin kazan-kazan stratejisi ile desteklenmesini amaçlayan mal tedarik sistemimizde, 2019 yılında 801 mağazaya ulaşarak yıl sonu hedefimizi aştık. 2019 yılında güçlü büyümemizi korumamıza katkıda bulunan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Bu sonuçlardan aldığımız güçle, yaygın mağaza ağımız, geniş ürün portföyümüz, öz markalı yüksek kaliteli ürünlerimiz, rekabetçi fiyatlarımız, kurumsal yapımız ve dijitalleşme yatırımlarımızla 2020 yılında da hem tedarikçilerimizin hem de müşterilerimizin en iyi çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

SEÇ MARKET HIZLI BÜYÜMESİNE DEVAM ETTİ

Bizim Toptan’ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market, 2019 yılında hızlı bir büyüme kaydetti. Yıl içinde bu kanala yapılan satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak 450 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde SEÇ Market sayısı da 801 mağazaya yükselerek yıl sonu hedefini aştı. SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan’ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları, promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor. SEÇ Market’e sunulan hizmetler arasında; ürün, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya, ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat, stok kontrolü, satış danışmanlığı ve Bizim Toptan’ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar yer alıyor. SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan’ın yaklaşık 5.000 çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor.

Bizim Toptan Satış Mağazaları hakkında:

2001 yılında 14 mağaza ile faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 69 ilde 175 mağazasıyla, Cash & Carry (“Organize Toptan Ticaret”) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Şirket gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve uluslararası firmalarla birlikte, saygın ve ticari itibarı yüksek firmaların da markalı ve tüketici nezdinde bilinirliği yüksek ürünlerinin hızlı tüketim sektöründe, yaygın müşteri ağına toptan satışını yapmaktadır. Şirket’in ana müşterileri toptancılar, tüccarlar, bakkallar, marketler, süpermarketler, ihtisaslaşmış perakendeciler, HoReCa (otel, restoran ve kafeler) ve kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Bizim Toptan, müşterilerine ülke genelinde yaklaşık 5000 lider marka ve özgün marka çeşitleriyle toptan satış gerçekleştirmektedir. Bizim Toptan, Borsa İstanbul’da BIZIM koduyla işlem görmektedir. Seç Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın 2014 yılında bünyesine kattığı ve ana tedarikçisi olduğu iş ortaklığı modelidir. Seç Marketler’in işleyişi, Bizim Toptan’ın sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile sistem kapsamındaki marketlere avantajlı fiyatlardan mal ve hizmet sunulması temeline dayanmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla 801 Seç Market bulunmaktadır.