Cama övgü yağdırdı

Şişecam Düzcam “Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘T Buluşmaları’nın bu yılki ikinci etkinliği olan T06’yı global ve online olarak gerçekleştirdi. İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher’in konuk olduğu etkinlik mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerinden oluşan katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Konuşmasında camın dayanıklı, sağlam ve çok iyi bir malzeme olduğunu dile getiren ödüllü mimar Patrik Schumacher, konferansta mimariye bakış açısını ve deneyimlerini paylaştı.

Yenilikçi ürünleriyle yapı sektörüne ivme kazandıran Şişecam Düzcam, “Mimarinin Şeffaf Yüzü” sloganıyla hayata geçirdiği mimarlık etkinliği ‘T Buluşmaları’nın bu yılki ikinci etkinliğini online ve global olarak gerçekleştirdi. Bugüne kadar beş kez hayata geçirilen T Buluşmaları’nın sonuncusu T06, 25 Haziran Perşembe günü İngiltere merkezli Zaha Hadid Mimarlık’ın yöneticisi Patrik Schumacher’i konuk etti.

Moderatörlüğünü mimar Bilge Kobaş’ın üstlendiği etkinlik; mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. T06’nın konuk konuşmacısı Mimar Patrik Schumacher, T Buluşmaları için hazırladığı sunumunda mimariye bakış açısını ve hayata geçirdiği projeleriyle ilgili deneyimlerini aktardı. Şişecam Düzcam’ın hayata geçirdiği T Buluşmaları, geçtiğimiz hafta gerçekleşen T05 etkinliğinde de Danimarka merkezli 3XN Architecture firmasının kurucusu Mimar Kim Herforth Nielsen’i ağırlamıştı.

Konuşmasında ağırlıklı olarak cam, cephe, şeffaflık ve doğal ışık kullanımı konularına yoğunlaşan Schumacher, projeleri arasında yer alan Norveç’teki Oslo Metro İstasyonu projesini anlatırken Şişecam Düzcam’dan cam danışmanlığı aldıklarını da belirtti. Schumacher projede endirekt ışığa odaklandıklarını ifade ederek, “Bunun için de cam kullanacağız. Cam sağlam, dayanıklı, eskiyip yıpranmayan, çok iyi bir malzeme” dedi.

1988 yılında Zaha Hadid Architects’e katılan Patrik Schumacher, halen ofisin yöneticisi olarak çalışıyor.Ofisin küresel bir mimarlık ve tasarım markası olması konusunda büyük katkısı olan Schumacher mimari, şehircilik ve tasarım alanlarında en önde gelen düşünce liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bonn, Stuttgart ve Londra’da felsefe, matematik ve mimarlık eğitimi alan Patrik Schumacher, 1990 yılında mimarlık diplomasını aldıktan sonra 2010 yılında Zaha Hadid ile birlikte Royal Institute of British Architects tarafından verilen Stirling Ödülü’nü kazandı. 1996 yılında AADRL’nin (Architectural Association Design Research Laboratory) kurucularından olan Schumacher, 1999 yılında Klagenfurt Üniversitesi Kültür Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Son 20 yılda mimari dergilere ve yayınlara 100’den fazla makale yazdı.

2008 yılında “parametrisizm” akımını başlatan ve o zamandan beri parametrisizmi destekleyen bir dizi manifesto yayınlayan Schumacher, 2010 ve 2012 yıllarında da iki ciltlik teorik “The Autopoiesis of Architecture” çalışmasını yayınladı.

Şişecam Düzcam Hakkında

Cam sektörünün küresel oyuncusu konumundaki Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, Türkiye düzcam pazarının lideri ve üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundadır. Bugün Türkiye’de Kırklareli, Mersin, Bursa, Ankara yurt dışında ise İtalya, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Slovakya, Macaristan, Rusya, Hindistan ve Mısır olmak üzere toplam 10 farklı ülkede üretim yapan Şişecam Düzcam, dünyanın büyük beş düzcam üreticisi arasında yer almaktadır.

“Mimari camlar” (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), “otomotiv camları”, “güneş enerjisi camları” ve “beyaz eşya camları” olmak üzere dört ana ürün grubunda faaliyet gösteren Şişecam Düzcam inşaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır.Şişecam Düzcam hedeflediği pazarlarda müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan nitelikli ve kaliteli ürünleri, sürekli gelişen teknolojisi ve çevrenin korunması bağlamında enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarıyla rekabet gücünü artırarak faaliyetlerini sürdürmektedir.