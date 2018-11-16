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CarPlay'e entegre oldu

Dijital müzik platformu fizy, 400'ü aşkın otomobil modeliyle uyumlu CarPlay'e entegre oldu.Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, fizy, önde gelen 58 otomobil markasının 400'ü aşkın modeliyle uyumlu iOS tabanlı...

CarPlay'e entegre oldu
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İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy, 400'ü aşkın otomobil modeliyle uyumlu CarPlay'e entegre oldu.
Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, fizy, önde gelen 58 otomobil markasının 400'ü aşkın modeliyle uyumlu iOS tabanlı CarPlay platformu ile bütünleşti.
Kullanıcılar bu sayede, yoldayken fizy'nin geniş müzik yelpazesine, CarPlay'in sunduğu teknolojik konforla ulaşabilecek.

Söz konusu özellikten yararlanmak isteyen kullanıcıların, herhangi bir iOS cihazındaki fizy uygulamasını App Store'dan 7.0.0 sürümüyle güncelleyip, sonrasında cihazı CarPlay bulunan bir araca kablolu veya kablosuz bağlamaları yeterli olacak.
fizy-CarPlay entegrasyonu araç içinde müzik dinlemenin daha akıllı ve güvenli bir yolunu sunuyor. Aracı sürerken, iPhone ile yapmak istenilen işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştıran entegrasyon, tüm işlemleri doğrudan aracın yerleşik ekranında gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellFizy
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