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ÇED raporunu aldı
ÇED raporunu aldı
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ÇED raporunu aldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen yerli Otomobil yatırımı, Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporunu olumlu olarak aldı.

ÇED raporunu aldı

TOGG tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Yılda 175 bin otomobil üretilebilecek

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

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