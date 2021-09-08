CEO olarak atandı

2000 yılından beri Saint-Gobain Grubu içerisinde çeşitli kademelerde görev alan Aykut Aydoğan, Saint-Gobain Türkiye CEO’su olarak atandı. Aydoğan, bu yeni görevi ile birlikte Saint-Gobain’in Türkiye’de faaliyet gösteren Weber, Rigips ve İzocam firmalarının sorumluluğunu üstlendi.

Saint-Gobain Aşındırıcılar Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü görevini sürdüren Aykut Aydoğan, 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle Saint-Gobain Türkiye CEO'su olarak atandı. Yeni görevinde, endüstriyel yapı harçları sektörünün önde gelen markası Weber ve alçı ürünleri sektörünün önde gelen markalarından olan Rigips şirketlerinin sorumluluğunu alan Aydoğan, aynı zamanda 2006 yılından beri Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren İzocam’ın yönetim kurulunda da yer alacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olan Aykut Aydoğan, profesyonel çalışma hayatının ilerleyen yıllarında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programına katıldı. Saint-Gobain'deki kariyerine 2000 yılında Weber Türkiye bünyesinde başlayan Aydoğan, satış ve pazarlama birimlerinde çeşitli görevler aldı. 2010 yılında Saint-Gobain Aşındırıcılar Türkiye Satış Direktörü olarak atanan Aydoğan, 2014’te ise Ülke Müdürü görevine getirildi. Bu görevi esnasında aşındırıcı malzemeler iş kolunun kurulması ve bölgesel bir üretim üssü hale getirilmesindeki tüm süreçleri başarıyla yönetti. 2018 yılında Saint-Gobain Aşındırıcılar Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü sorumluluğunu alan Aydoğan, son olarak Aşındırıcılar Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü görevini yürüttü. Kendisi evli ve bir çocuk babasıdır.

Saint-Gobain Hakkında

Dünyanın ilk 100 şirketi arasında yer alan Saint-Gobain, 67 ülkede, 180.000 çalışanıyla yaşam kalitesine ve ortak geleceğimize önemli derecede etki eden malzeme ve çözümler geliştirmekte, üretmekte ve dağıtmaktadır. Mükemmel yaşam alanları yaratmayı ve günlük yaşamı iyileştirmeyi misyon edinmiş bir markadır. Tüm yaşam alanlarında; binalarda, ulaşım araçlarında, altyapı yatırımlarında ve birçok endüstriyel uygulamada Saint-Gobain ürünleri kullanılıyor. Saint-Gobain, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yapıların inşası gibi günümüz ihtiyaçları için konfor, performans ve güvenlik sağlıyor.