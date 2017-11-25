Cesareti nota yansıdı

Global Yatırım Holding’de Sermaye Piyasası Kurulu'nun, “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında gerçekleştirilen çalışma tamamlandı. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda Global Yatırım Holding’in Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 8.99’dan 9,05’e yükseltildi. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede, Global Yatırım Holding’in SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığı vurgulandı.

Kobirate, Global Yatırım Holding’in Kurumsal Yönetim Uygulamalarını dört ana kategori altında inceledi. “Pay Sahipleri”ve “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”kategorilerindeki iyileştirmeler, genel derecelendirmeye en çok katkıda bulunan kategoriler oldu.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kimsenin cesaret edemediği önemli adımlar atarak güçlü bir ivmeyle büyümeye devam ediyoruz. Bunun yanında kurumsal yapımızda da her zaman daha iyisini ve mükemmeli yapmayı hedefliyoruz. Kobirate tarafından hazırlanan son raporda tespit edilen başarı bizi ayrıca mutlu etmiştir. Bu başarının yakalanmasında emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

