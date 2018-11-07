Çevre için çalışıyor

1 Kasım 1991 tarihinde hayata geçen ve 2005 yılında ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda yetkilendirilmiş ilk kuruluş ilan edilen ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, ambalaj atıklarının geri kazanımı ile 27 yıldır çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı yapmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdüren ÇEVKO Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, vakfın 27. kuruluş yıl dönümü için yayınladığı mesajda, “İnsanlığın varlığını devam ettirmesi, çevre sürdürülebilirliğini sağlayabilmesine bağlı. Sürdürülebilir bir çevre için ise, iş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve katılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi çok büyük önem taşıyor. 1991 yılında ambalaj atıklarının geri kazanımıyla; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak atılan adımlarla hayata geçen ÇEVKO Vakfı, işte bu sürdürülebilir geri kazanım sistemi için 27 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Geri kazanım için paydaşlarımız ve toplumla birlikte attığımız adımlar, çevre sürdürülebilirliği için olumlu etkisinin yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca lira katkı sağlıyor.” ifadelerine yer verildi.

2005’ten Bugüne Ekonomiye 31 Milyar TL Katkı

ÇEVKO Vakfının çalışmaları, sürdürülebilir çevre için önemli değerler sağlamanın yanı sıra, ekonomiye de katkı sağlıyor. Vakfın 2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalar ile sağlanan ekonomik katkının toplamı 31 milyar TL.

Türkiye genelinde en yoğun nüfusa sahip belediyelerden 162’si ile iş birliği yapan ÇEVKO Vakfı, ülkenin en büyük firmalarının aralarında olduğu 51 üyesi ile, sanayide temsil ettiği 1.900’e yakın firmanın geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getiriyor; belediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve enerji tüketiminde düşüş sağlıyor.

Avrupa’da 31 ülkede kullanılan “Yeşil Nokta” markasının Türkiye Temsilcisi olan ÇEVKO Vakfı, ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ ile Yeşil Nokta üyesi kuruluşların, yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendiriyor. ‘Yeşil Nokta Basın Ödülleri’ ile de, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları teşvik ediliyor. Türkiye’de Yeşil Nokta’yı kullanan 1000’i aşkın firma bulunuyor.

ÇEVKO Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesinin yaygınlaştırılması için başta vakıf üyeleri, tüm ilgili taraflarla birlikte çalışıyor.

Dünyada yeni bir kavram olan Döngüsel Ekonomi konusunda fikirsel öncülük üstlenen ÇEVKO Vakfı, bu alanda geçen yıl düzenlediği kongreyle başlattığı ivmeyi, bu yıl da farklı sektörlere yönelik çalıştaylarla sürdürüyor.

ÇEVKO Vakfı ayrıca, geri kazanımın başlangıç noktası olan tüketici nezdinde geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Vakıf bu amaçla, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyor. Kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çocuklara yönelik tiyatrolar düzenleniyor. Geri kazanım için atık toplama seviyesinin artması yönünde yerel yönetimlerle iş birliği yapılıyor.

ÇEVKO Vakfı Hakkında

ÇEVKO, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kendi alanının ilk kuruluşu ve öncüsü olan ÇEVKO, sektörlerin geri dönüşüm yükümlüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım konularında toplumsal farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik çalışmalara da ağırlık vermektedir. 2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmıştır. 2017 yılında,1.846 piyasaya süren firma ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda 645.907 ton yükümlülük üstlenen ÇEVKO Vakfı, toplama-ayırma tesisi lisansına sahip 68 firma ve ambalaj atıkları yönetim planına sahip 162 belediye ile çalışmaktadır.