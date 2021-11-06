Çevreci kimlikli

ŠKODA’nın bileşen fabrikası Vrchlabí, üreticinin dünya çapındaki ilk CO2 nötr üretim tesisi olarak markanın çevreci kimliğini ortaya koyuyor. 2020’nin sonundan bu yana karbon nötr üretim gerçekleştiren ŠKODA, bunu başarmak adına kademeli olarak enerji tüketimini azalttı ve yenilebilir enerjilere geçiş yaptı.

Bu sayede Vrchlabí fabrikasındaki CO2 emisyonu yıllık 45 bin tondan şu anki mevcut 3 bin tona indirildi. Geriye kalan emisyon miktarı ise CO2 sertifikası ve çeşitli çalışmalarla birlikte nötr hale getiriliyor. ŠKODA, bu kapsamda iklim koruma ve yenilenebilir enerji üretim projelerine destek veriyor.

Geçen yıl tesiste kullanılan 47 bin MWs toplam enerjinin 41 bin 500 MWs’i yenilenebilir kaynaklardan geldi. Bu da yaklaşık yüzde 90 oranında yenilenebilir kaynak kullanıldığı anlamına geliyor.

Fabrikada enerji verimliliğini artıran ŠKODA, üretim bandındaki ısıtma sistemlerinden ışıklandırmaya ve havalandırma sistemlerine kadar her detayı optimize etti. 2019’un başından bu yana Vrchlabí’de üretim sürecindeki tüm atıkları materyal veya termal olarak geri dönüştüren üretici aynı zamanda doğal gaz yerine CO2 nötr metan kullanmaya başladı.

ŠKODA aynı zamanda tüm üretim tesislerinde karbon nötr olma yolunda önemli adımlar atıyor. Ana fabrika Mladá Boleslav’da Çek Cumhuriyeti’nin en büyük fotovoltaik tavan sistemini yapan üretici, gerekli yakıtın yüzde 30’unu yenilebilir kaynaklardan kullanıyor. 2030’a kadar ise CO2 nötr yakıt kullanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte ŠKODA 2030’a kadar 2020 seviyelerine göre araç filo emisyon oranını yüzde 50’den daha fazla azaltmayı hedefliyor. Avrupa’da tamamen elektrikli araç yapısının ise bu tarihlerde yüzde 50-70 arasında olması planlanıyor. 2030’a kadar ürün gamına ise en az üç tamamen elektrikli model daha katılacak.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 47 Yetkili Satış & Servis, 6 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2020 yılında 24 bin 175 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

* 2019 yılında ŠKODA Distribütörleri arasında Satış Sonrası Hizmetler dalında yılın ithalatçısı ödülünü almıştır.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 10 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ve ENYAQ iV

* 2020 yılında ŠKODA, dünya çapında 1 milyonun üzerinde araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan Skoda tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 42 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.