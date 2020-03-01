Çevresel bir lider

Schneider Electric katıldığı yedinci yılda, Corporate Knights tarafından belirlenen En Sürdürülebilir Global 100 Kuruluş listesinde, genel sıralamada 29. sırada ve kendi kategorisinde 1. sırada yerini aldı. Liste, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi, finans yönetimi, temiz gelir ve tedarikçi performansı konularında 21 temel performans göstergesine dayanılarak hazırlandı. Bu kriterler doğrultusunda 7.500'den fazla şirket değerlendirildi ve 100 şirketin yer aldığı liste oluşturuldu.

Ayrıca Schneider Electric, son 9 yıldır CDP “A Listesi” arasında gösteriliyor. CDP’nin açıklama ve puanlama süreci, çevre açısından kurumsal şeffaflık için altın standart ve müşteriler ile yatırımcılar için sürdürülebilirlik bilgileri açısından temel kaynak olarak görülüyor. Schneider Electric, emisyonları azaltmaya yönelik eylemleri sayesinde iklimsel riskleri azaltması ve düşük karbonlu bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunmasıyla bu başarıya layık görüldü.

Şirketin bu başarılarının ardında Schneider Electric’in sürdürülebilirliğe olan bağlılığı yatıyor. Bu iki önemli listede yer alan şirketin, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) altında topladığı sürdürülebilirlik çalışmaları da tanınmış oldu. Her üç ayda bir yayınlanan ve yatırımcılar için değerli bir bilgi kaynağı olan SSI; İklim, Döngüsel Ekonomi, Sağlık ve Haklar, Etik ve Gelişim konularında 21 temel performans göstergesi aracılığıyla şirketin iddialı sürdürülebilirlik hedefleri yolundaki gelişimini değerlendiriyor. 2018 yılında, 2020 yılı hedeflerini yenileyen ve güncelleyen şirket, 2019 yılının sonunda bu göstergelerin dokuzunda hedeflerini yükseltti.

Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı Pascal Tricoire şirketin sürdürülebilirlik politikasını ve elde edilen başarıları ise şu şekilde değerlendirdi; “İklim konusunun aciliyeti ve ekonomik risklerin yönetimi, bizim neslimizin önündeki en büyük sorun. Enerjiyle olan yaşama şeklimizi, binaları, sanayileri ve şehirleri tasarlama şeklimizi yeniden düşünmemiz ve sıfır karbonun olduğu bir dünyaya giden farklı bir yolda ilerlemek için teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Schneider Electric bünyesinde, karbonda nötrlük sağlamak konusunda bizim hedefimiz, kurumsal kararlarımız ve yönetimimizle iç içe geçmiş durumda. Ancak hepimizin daha fazla şeyi daha kısa zamanda başarması gerekiyor. Çabalarımızın hem CDP hem de Corporate Knights tarafından tanınması, çok olumlu bir adım ve bizi daha da yüreklendiriyor”.

Sürdürülebilirlik alanında sıra dışı bir performans

2019 yılında Schneider Electric, sürdürülebilirlik ve katılımı teşvik etme hedeflerinde güçlü bir gelişim sağladı.

Ağustos 2019'da şirket, insan haklarını geliştirme, kapsamlı çalışma alanları oluşturma ve bunları bütün kurumsal ekosistemlerine dâhil ederek güçlendirmeye bağlılık gösteren 34 çok uluslu şirketten oluşan bir ortaklık olan OECD’nin İşte Katılımcı Büyüme (B4IG) ortaklığına katıldı. B4IG sayesinde, Schneider Electric şu anda 42 projeyi destekleyen ve 40.000'den fazla insanın doğrudan faydalandığı, Enerji Yoksulluğuyla Mücadele için Sosyal Yenilikçilik inisiyatifini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Eylül ayında Schneider Electric, İklim Haftası NYC kapsamında 2030 yılı için kendi ekosisteminde karbon nötrlüğü gösterme hedefine beş yıl daha yaklaşarak bunun artık 2025 yılının hedefi olduğunu duyurdu. 2030 yılı hedefini de sıfır emisyon sağlamak olarak değiştiren şirket, 2050 yılının hedefinin ise karbon nötr bir tedarik zinciri için bütün tedarikçilerle iş birliği yapmak olduğunu açıkladı. Bu bağlılıklar, Aralık 2019’da Madrid COP25 bünyesinde sunuldu.

Grup, 50.000'den fazla çalışanının ve yaklaşık 3.000 üst düzey yöneticinin mali teşviklerini sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya bağlayarak, grubun hedeflerinin (ve ödüllerinin) şirket bünyesinde paylaşılmasını sağlama taahhüdünün altını çizdi.

Schneider Electric’in bu çalışmaları birçok farklı kuruluş tarafından da başarılı bulunuyor ve ödüllendiriliyor. Şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi’nde (arka arkaya yedi yıl), FTSE4GOOD Çevre Liderleri Avrupa 40 Endeksi’nde, Amerikan yatırım şirketi MSCI ile AAA sıralamasında ve VigeoEiris Dünya 120, Avrupa 120 ve Fransa 120 endekslerinde, kurumsal sorumluluk çalışmaları açısından en yüksek sıralarda yer aldı.