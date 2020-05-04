Çiçek gibi duyarlı

ÇiçekSepeti, Başlattığı “Duyarlı Pazarlama Hareketi” ile Tüm Markaları Özel Günlerde Duyarlı Olmaya Davet Ediyor. ÇiçekSepeti, özel günlerin her bir müşterisi için aynı duyguları ifade etmeyebileceğinin farkındalığı ile yeni bir atılıma imza atarak, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerde e-posta, bildirim ya da kısa mesajla iletişim tercihini müşterilerine bıraktığı Duyarlı Pazarlama Hareketi’ni başlattı.

Heyecanla beklenen Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günleri pek çoğumuz mutlulukla kutluyoruz. Ancak herkes için aynı pozitif duyguları barındırmayan bu günlerde, markalar tarafından yapılan hatırlatmaları, bildirimleri görmek bazılarımız için zor olabiliyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen, online alışveriş sektörünün önde gelen e-ticaret sitelerinden ÇiçekSepeti.com, bu özel günlerde mesaj, bildirim ya da e-posta almak istemeyen müşterileri için Duyarlı Pazarlama Hareketi’ni başlattı. Küçük ayrıntıların büyük farklar yaratabileceğine inanan ÇiçekSepeti, tüm markaları başlattığı bu harekete katılmaya davet ediyor.

Duyarlı Pazarlama Hareketi kapsamında özel günlerde mesaj, bildirim ya da e-posta almak istemeyen ÇiçekSepeti üyelerinin, www.ciceksepeti.com/duyarli-pazarlama adresindeki “İletişim Tercihleri” kısmından ulaşabilecekleri formu doldurarak seçimlerini belirlemeleri yeterli. ÇiçekSepeti, Duyarlı Pazarlama Hareketi’ne katılan markalara yine bu adreste yer alan sayfada yer verecek.