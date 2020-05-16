Çiftçiler buluşması

Her iki Derneğin üyelerinden 30'a yakın medya temsilcisinin katıldığı, Tarım ve gıda medyasının sanal ortamda ilk defa düzenlenen buluşmasında özellikle yaşanmakta olan Koronavirüs süreci göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde birbirinden farklı görüşler dile getirildi.

TAGYAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğural, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Çok verimli ve yararlı bir etkinlik oldu. Aslında bu bir başlangıç. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi'nin etkin ve dinamik bir yapısı var. Umuyor ve diliyorum ki bu görüşme önümüzdeki dönemde yeni ve güçlü bir işbirliğinin işareti olacak. TAGYAD 2012 yılında Ankara'da kurulmuş ve Türkiye genelinde 42 üyesi olan ulusal bir dernek. Bu arada yeni üye kazanma çalışmalarımız söz konusu. Farklı bölgelerden yeni talepler alıyoruz. Öncelikle bilgi ve analize dayalı tarım ve gıda gazeteciliğinin gelişmesi bizler için asıl hedef konumunda. Genç gazeteci arkadaşlarımızın bu yöndeki faaliyetlerine samimiyetle destek vermek isteriz. Sonuç itibarıyla sadece ülkemiz değil tüm dünya fazlasıyla zor bir dönemden geçiyor. Deneyim ve gözlemlerimiz artık tarım ve gıda medyasının küresel ölçekte önem kazandığını bizlere gösteriyor. Başta EMD İzmir Şubesinin değerli başkanı Murat Demircan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm ekonomi muhabiri dostlarımıza teşekkürü borç biliyor, bundan sonra yeni düzenleyeceğimiz etkinlikler ile Türk tarım ve gıda medyasının kamuoyunda etkinliğinin daha da artacağına içtenlikle inanıyoruz. Bugün bilindiği üzere 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü... EMD yönetimi ile bugünü özellikle seçtik. Toplantımız böylelikle ayrı bir anlam ve değere sahip oldu. Çiftçi olmazsa gıda olmaz, gıda olmazsa hayat olmaz sözünü hiçbir zaman unutmayalım. Yaşasın Türk çiftçisi!"

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ ASLA İHMAL EDİLEMEZ

Tarım sektörünün Türkiye Cumhuriyetinin ilk kurulduğu yıllarda Türkiye ekonomisinde ve istihdamda büyük paya sahip olduğunu sonraki yıllarda etkinliğini yitirdiğini belirten Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde üreticiler yeterli desteği alamadığı gibi, üretim-tüketim dengesini kuracak politikaların eksikliği nedeniyle zaman zaman yaşanan fiyat artışlarında alınan ithalat kararlarıyla adeta cezalandırıldılar. Covid-19 süreci gösterdi ki, tarım ve gıda sektörleri ihmal edilmemesi gereken stratejik sektörler. Önümüzdeki süreçte tarım ve gıda sektörünün hak ettiği destekleri aldığı destekleri almasını diliyoruz. Tarım ve gıda sektörlerinde yazan gazeteciler olarak Türk tarımının hak ettiği değeri görmesi için farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. TAGYAD ile bu anlamda verimli bir toplantı yaptık. Türk tarımının geleceği adına bu tür işbirliklerinin devamından yanayız" diye konuştu.