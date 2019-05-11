Çiftçiye destek

Tarımda kalkınmayı artırarak istihdam ve katma değer sağlamak için atılan adımlara, Kuveyt Türk’ten destek geldi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, farklı sektörler için özel olarak geliştirdiği ürünleriyle reel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Banka bu doğrultuda çiftçilere, tarım harcamalarını hasat zamanı ve esnek vade yapısıyla ödeme imkânı sağlayan Tohum Kart ile hizmet veriyor.



14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, her çiftçinin ihtiyaçlarının farklı olduğunu göz önünde bulundurarak özel hizmet sunduklarına dikkati çekti.



Abdurrahman Delipoyraz, şunları kaydetti:



“Tarımda kalkınmayı artırmak, bu alanda istihdam ve katma değer sağlamak için atılan adımları Kuveyt Türk olarak destekliyor, memleketimizin bereketli topraklarını işleyen çiftçilerimizin yanında oluyoruz. Çiftçilerimize özel ticari kredi kartımız Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını hasat dönemine kadar erteliyoruz. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz şubelerimizden TARSİM yaptırabilir, ödemelerinde Tohum Kart ile bir yıl erteleme avantajından yararlanabilir. Bu vesileyle Kuveyt Türk olarak çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, kendilerini Tohum Kart ve özel finansmanlarımız hakkında bilgi almaları için Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerimize bekliyoruz. Bugüne özel çiftçilerimiz için fırsatlar hazırladık. Bütün çiftçilerimizi şubelerimize bekliyoruz”



Tohum Kart’ın sağladığı avantajlar



Tohum Kart’ın kart ücreti bulunmuyor. Çiftçiler, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubelerinden TARSİM (Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi) yaptırabiliyor, ödemelerinde ise Tohum Kart’ın bir yıla kadar erteleme avantajından yararlanabiliyor.

Üye iş yeri şartı olmadan yapılan tüm işlemler bir yıl ödemesiz döneme kadar vadelendirilebiliyor. Anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan harcamalarda herhangi bir vade farkı alınmıyor. Esnek vade yapısı sayesinde ekstre tarihleri 2-12 ay arasında olacak şekilde belirlenerek farklı periyotlarda ödeme imkânı sunuluyor.