Çiftçiye tam destek

130 yılı aşkın bir mirasın temsilcisi olan Helvacızade Şirketler Grubu’nun 4.jenerasyonu ve sağlık kanadı Zade Vital’in Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, Türkiye’deki çiftçilere destek olmak için önemli adımlar atmayı sürdürdüklerini belirtti.

Çiftçilik mesleğine dikkat çekmek amacıyla her sene 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü yaklaşıyor. Sağlıklı yaşam markası Zade Vital’in doğal kaynaklı bitkisel ürünleri, Türk çifçilerinin emeğiyle dünyaya adını duyuruyor. Bu anlamlı gün hakkında Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil şunları ifade etti “Türkiye’de daha sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir tarım politikalarının benimsenmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün eşsiz Türk tohumlarını ve bitkilerini farklı formlarda geliştirip, katma değerli besin destekleri olarak tüm dünyaya sunabiliyorsak, bunu çiftçilerimize borçluyuz. Üretimin bel kemiği olan çiftçilerimizle direkt olarak temas kuruyor; ticari anlamda özgürleşmelerine katkı sağlamak adına üretimlerinin ilk aşamasından itibaren hammadde desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda çıkan mahsüle satın alma garantisi de veriyoruz. Çiftçilerimizin kalkınması katkı sağlayan yerli ve milli bir marka olarak, verdiğimiz eğitimlerle de toprağın kahramanlarının yanındayız’’. Türkiye’nin endemik bitkiler açısından Avrupa kıtası ile karşılaştırıldığında çok daha zengin olduğuna da dikkat çeken Büyükhelvacıgil, Türkiye’de tarım sektörünün doğru yatırımlarla güçlendirildiği takdirde global pazarı domine edebilecek güçte olduğuna gönülden inandığını da sözlerine ekledi.

2012 yılında Helvacızade Grubu bünyesinde kurulan sağlıklı yaşam markası Zade Vital, bugün 140’ın üzerinde ürün ve 500’ün üzerinde farklı formlardaki ürün çeşidini, ABD dahil olmak üzere toplamda 20 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyor. Zade Vital’in son beş yılda gerçekleştirdiği Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarının toplam tutarı ise 40 milyon Euro’yu buluyor.

ZADE VITAL HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz’in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır “nesiller boyu sağlık” ilkesi ile çalışan Helvacızade Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını biraraya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital’i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital; Nutrasötik ve Kozmesötik kategorileri ile 130 farklı ürün çeşidi ve 537 farklı ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır. 2017 yılında ABD Chicago’da Zade Global Inc. şirketini kuran Helvacızade Grubu, dünya genelinde Zade Vital markası ile sağlık alanında fark yaratmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Zade Vital hakkında detaylı bilgi için; www.zadevital.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.