Cigna Finans’ta üst düzey atama

Uluslararası sağlık ve sigorta devi Cigna ile Türkiye’nin en büyük bankalarından QNB Finansbank ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans, her an bir müşteriye, bir aileye ilham verme ve yaşamlarını güzelleştirme amacıyla kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağı, köklü deneyimi ve sigortadan daha fazlasını sunan çözümleriyle Cigna Finans, bu doğrultuda, bünyesine son olarak sektörün deneyimli ismi Melda Şuayipoğlu’nu kattı. Şuayipoğlu, Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin lisansını bu yıl aldığı sağlık sigortası fonksiyonlarının kurulmasından ve faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünde lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Melda Şuayipoğlu, 27 yıllık sigorta tecrübesine sahip. Mesleki hayatı boyunca hayat ve hayat dışı branşlar kapsamında underwriting, fiyatlama, risk, kanal yönetimi gibi pekçok farklı görevde bulunan Şuayipoğlu, , 2003-2015 yılları arasında Allianz Türkiye İcra Kurulunda sırasıyla Risk Direktörü, Baş Aktüer ve Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 yılında JLT Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Şuayipoğlu, Cigna Finans’a katılmadan önce Bupa Acıbadem Sigorta’da Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Cigna Finans, sigortada uçtan uca dijitalleşme ve mobil teknoloji uygulamaları, inovatif ve kişiselleştirilmiş ürünler, mükemmelleştirilmiş müşteri deneyimi, hayat sigortası pazarında liderlik gibi hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

CIGNA FİNANS EMEKLİLİK ve HAYAT HAKKINDA:

04.07.2007 tarihinde kurulan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., emeklilik ve hayat sigortası ürünleri sayesinde sizi ve sevdiklerinizi yaşamın olası risklerine karşı finansal koruma altına almayı amaçlayan bir hayat ve emeklilik şirketidir.

Cigna’nın Global’de elde ettiği sektör ve dijital alandaki liderlik deneyimini Türkiye’deki yansımasıyla yol alan Cigna Finans, bugün 1 milyonu aşkın müşterisine hizmet vermeye devam etmekte ve müşterisi nezdinde oluşturduğu güven sayesinde fark yaratmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için cignafinans.com.tr’yi ziyaret edebilir ya da 0850 222 0 860 numaralı Çağrı Merkezimiz’den bize ulaşabilirsiniz.