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Cilvegözü Kapısı açıldı

Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı.Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının...

Cilvegözü Kapısı açıldı

Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı.
Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos'ta kapatılan sınır kapısında, yolcu ile araç giriş çıkışları yeniden başladı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dolayısıyla 33 bin Suriyelinin geçiş yaptığı, bayram dönüşlerinin ise 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır KapısıKurban Bayramı
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