Cimbom'da Nef var

Gayrimenkul sektörüne yenilikçi yaklaşımı ile farklı bir soluk getiren tasarım ve inovasyon markası Nef, Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor. Daha önce farklı alanlarda Galatasaray Spor Kulübü'nün destekçisi olan ve hali hazırda Galatasaray Basketbol Erkek Takımı’nın ana sponsoru olan Nef, Galatasaray ile yeni bir iş birliğine imza attı. 10 yıl önce görkemli bir törenle kapılarını aralayan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin gerçekleşen anlaşma ile yeni isim sponsoru Nef oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı ile 5+5 sezon için toplam 725 milyon TL + KDV tutarında gerçekleşen anlaşmayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak değişti. İmza töreni Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

Törende köklü tarihiyle Türk sporunun yurt içi ve yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden Galatasaray ile Nef'i yeni bir anlaşma ile bir araya gelmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Yaşam alanlarında olduğu gibi Türk sporuna da nefes olmak için çıktığımız yolda bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden farklı bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul sektörünü; yenilikçi yaklaşımımız ile ileri bir düzeye taşıyan tasarım ve inovasyon markası olarak; nefesten gelen adımızın yansıttığı marka felsefemizi her daim yaptığımız işlerde gösterdik. Bizce her nefes bir hediye, o hediyenin kıymetini bilecek ve o nefesi toplumumuza fayda sağlayacak projelere imza atmak için harcamak en öncelikli odak noktalarımızdan biri oldu. Daha iyi bir yaşama giden yolda keşfedilmemiş beklentileri karşılayarak ulaşılabilir yaşam alanları tasarlamayı ve sunmayı; bu yaşam alanlarında insanların birlikte mutlu anlar biriktirmelerini sağlamayı kendimize görev edindik. Spor, bu anlamda sosyal yaşamda insanları bir araya getiren ve ortak bir paydada buluşturan önemli bir güç. Hem bedensel hem zihinsel hem de sosyal olarak sağlıklı bir toplum için sporun öneminin bilincindeyiz. Her geçen yıl bu alandaki varlığımızı artırıyor, takım sporlarına destek veriyor, gençlerimizin sporla bütünleşerek kendi yeteneklerinin geliştirmesine ve sporun yaşamımızdaki birleştirici gücünden faydalanarak daha iyi bir yaşamı kucaklamalarına olanak sağlıyoruz” dedi.

Gerçekleşen iş birliği ile Nef’in Galatasaray ile olan yol arkadaşlığının daha da güçlendiğini belirten Timur; “Efsane oyuncuları, birbirinden değerli hocaları, Türkiye’yi tek yürek halinde bir araya getiren maçlarıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sarı kırmızılı camia ile Nef’in yolları 2016 yılında kesişti. Geçmiş dönemde Galatasaray’ı Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası Ana Sponsorluğu ve Global Resmi Sponsorluğu ile destekledik; ayrıca Basketbol Erkek Takımı'nın ana sponsorluğu ile Galatasaray ile yol arkadaşlığımız devam ediyor. Yeni anlaşma ile Galatasaray ve Türk futboluna verdiğimiz desteği daha da güçlendiriyor, yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni anlaşmayla aynı çatı altında, aynı heyecana, tek yürek ve tek ses birlikte adım atacaklarını belirten Erden Timur sözlerine şöyle devam etti: “Şanlı Galatasaraylıların evi, buluşma noktamız Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu olacak. Nef olarak ülkemize olan sorumluluğumuzun farkındayız ve Galatasaray’ı desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Her iki kuruma ve markaya önemli değerler katacağına inandığım bu iş birliğinin hayırlı, uzun soluklu ve başarılı olmasını diliyorum. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan Sayın Başkana ve Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere tüm Galatasaraylılara; tüm futbolseverlere, şahsım ve Nef ailesi olarak içtenlikle teşekkür ederim.”

Bugünün Galatasaray camiası adına çok heyecanlı ve önemli bir gün olduğunu vurgulayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ise şöyle konuştu: Bildiğiniz üzere seçim döneminde üyelerimize ve taraftarlarımıza bazı sözler vermiştik. Bu sözlerimizi büyük bir özenle tek tek yerine getirmek için çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de stadın isim hakkıyla ilgiliydi. Bu konudaki planlama sürecimizde Erden Timur, Nef markasıyla Galatasaray'ın hem içine en çok sinen hem de Galatasaray'a en büyük katkıyı yapacak teklifini Galatasaray Spor Kulübü’ne sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir özelliği de var. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray’a olan gönül bağı ile elinden gelen tüm imkanlarla her zaman Galatasaray'ın yanında olmuş bir kişi. Dolayısıyla daha önce birçok projeye imza attığımız Nef ve Nef’in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur Bey ile bu projede birlikte olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Nef sadece bir inşaat firması değil, aynı zamanda bulunduğu sektörlere inovasyon ve yenilik getiren bir firma. Yanı sıra, önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren ve topluma fayda sağlamayı önemseyen bir marka. Galatasaray markamızla da mükemmel bir uyumu var. Sponsorluk anlaşmasının bir Türk şirketiyle yapılması nedeniyle, 32. sayılı karar uyarınca sponsorluk bedelini Türk Lirası üzerinden gerçekleştirdik. Buna göre ikinci 5 sezon opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde, toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu aynı zamanda, Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu. Bu anlaşma ve kısa bir süre önce forma sponsorluğu ile ilgili yeni anlaşmayla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyoruz. Bu anlaşmaların Galatasaray'a ve geleceğine çok büyük faydalar getireceği temenni ediyoruz, Geçmişten gelen sinerjimizi daha da büyüterek nice başarılara birlikte koşacağız. Tüm bunların dışında da sevgili dostum, kardeşim, yol arkadaşım Erden Timur'a da bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bizimle.”