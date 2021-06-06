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Çin'de ilgi gördü

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Çin’de kendi markamızla, Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle ve inovatif ürünlerimizle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Ürünlerimize büyük bir rağbet olduğunu görmek hem markamız hem de ülkemiz için gurur verici oldu” diye konuştu.

Çin'de ilgi gördü
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Muratbey’den yerli peynirlerle Çin çıkarması

Çin’e süt ürünleri ihracatı yapabilen sayılı firma arasında yer alan Muratbey, bu ülkede düzenlenen dünyanın en önemli global gıda fuarlarından SIAL China’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin yerli ve milli peynir markası Muratbey, bir yandan gerçekleştirdiği ihracatlar ile ülke ekonomisine döviz katkısı sağlarken diğer taraftan bulunduğu ülkelerdeki marka ve pazarlama yatırımlarına devam ediyor.  Çin’e de ilk peynir ihracatını geçtiğimiz aylarda gerçekleştiren Muratbey, Şangay’da düzenlenen SIAL China’da yerini aldı. D vitaminiyle zenginleştirilmiş, inovatif peynirleriyle fuara katılan Muratbey, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muratbey peynirleriyle yapılan pratik sunumlar binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

Gördüğümüz ilgi ülkemiz için gurur verici

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, inovatif ve sağlıklı ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, Çin gibi çok büyük bir pazarın Türkiye için kritik önemde olduğunu söyledi. Yenilikçi yerli peynirlerle 4 kıtada beğeniyle tercih edildiklerini vurgulayan Necmi Erol, “Çin’de kendi markamızla, Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle ve inovatif ürünlerimizle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Türk peynirlerinin global pazardaki payı önemli ölçüde artıyor.  Çin gibi bulunduğumuz her ülkede marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. SIAL China kapsamında da ürünlerimize büyük bir rağbet olduğunu görmek hem markamız hem de ülkemiz için gurur verici oldu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Muratbey Yönetim Kurulu BaşkanıNecmi Erol
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