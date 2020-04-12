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Çin'de işler açılıyor
Çin'de işler açılıyor
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Çin'de işler açılıyor

Koronavirüs nedeniyle yaşanmış olan kapalılık dönemindin ardından tedricen faaliyetlerini normal düzeye çıkaran Çinli işletmeler, LinkedIn sosyal ağ platformu üzerinden istihdamı yoğunlaştırdı.

Çin'de işler açılıyor
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Çin LinkedIn Başkanı Lu Jian tarafından çevrimiçi bir basın konferansı sırasında yapılan açıklamalara göre, Çin LinkedIn sosyal ağı üzerinden ortaya çıkan işyeri arzı, 23-26 Mart arasında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %23'lük bir artış gösterdi. Oysa Çin bahar tatilinin ilk haftasında, ülkede vaka sayısı hızla artmaktayken, 3-7 Şubat arası günlerde bir önceki yıla göre %35'lik bir düşüş saptanmıştı.

Lu, COVID-19 salgınının emek piyasasında ciddi sorunlar yarattığını belirterek, 200'den az çalışan istihdam eden işletmelerde işyeri arzının, bu yılın 3-7 Şubat tarihlerinden bir yıl öncesine kıyasla %83 düşmüş olduğunu söyledi.

Bu kadrolar tarafından oluşturulan personel ihtiyacında son dönemde hızlı bir yükselişe tanık olundu. Kültürfizik, taşıma, lojistik, eğitim ve finans sektörlerinde kadro arzı sıçrama gösterdi.

Öte yandan iş talebi de, salgının yayılma hızının hemen hemen durdurulmuş olmasından kaynaklı olarak, 23 ila 26 Mart günleri arasında, geçen yıla oranla %39 kadar yükseldi.

Çin, COVID-19 salgını kontrol altına alınmaktayken bir yandan da istihdam istikrarını koruma yolunda da çaba harcıyor. Bu çerçevede, şirketlerin sosyal güvenlik ödemelerinden muaf tutulması ve lojman katkı payı fon ödeneklerinin ertelenmesi gibi işyerlerine kolaylık ve onların maliyetlerini azaltıcı önlemler de alındı.

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