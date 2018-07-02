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Çin'den alıcılar geliyor

Türkiye’nin gıda ve tarım alanında ihracat gerçekleştiren şirketleri, Çin’deki ihracat potansiyelini değerlendirmek için atakta. Çin’in gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren önemli şirketleri ve dernek temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor.

Çin'den alıcılar geliyor

Gıda sektöründe dünyanın en büyük pazarlarından biri haline gelen Çin’den aldığımız payın artırılması amacıyla Çin’in önemli şirketleri ve Guandong Bölgesi İthalatçı Derneği Yetkilileri Türkiye’ye geliyor. Alım Heyeti organizasyonu, Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

 

Organizasyon kapsamında, 2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde ikili iş görüşmeleri yapılacak. Görüşmelere; Çin Halk Cumhuriyeti’nden, gıda sektöründe faaliyet gösteren Shenzhen Wanbaoxing Industrial Co. Lld. Firmasından Sn. Konghung LI, Jiangsu Chenlin Trading Co. Ltd. firmasından Sitianyou WANG, Guangzhou Tohti Science and Technology Co.,Ltd. firmasından Luo YIFENG, Guangzhou Spinnaker Food Co.Ltd. firmasından Yuanqiang HE, GVG World Supply Chain LLC firmasından Jieying XU ve Guangdong Imported Food Association temsilcisi Elaine Li katılacak.

 

Çin gıda sektöründe önemli rol oynayan söz konusu firmalar, başta şekerli mamuller, hububat ürünleri, unlu mamuller olmak üzere, fındık, kuru meyve, atıştırmalık ürünler, içecek, çikolata, şekerleme, yemeklik yağ, dondurulmuş gıda ürünleri, kahve, çikolata, çay, şarap ürünleri, pasta, bisküvi, meyve suyu gibi genel gıda ürünleri alanında faaliyet gösteriyorlar.

 

Organizasyonun ev sahibi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in, gıda ve tarım ürünleri ihracatçıları için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti. Bu büyük pazarda stratejik hareket eden ve erken davrananın kazanacağını belirten Okutur, Çin’in dünyadan 115 milyar dolar değerinde gıda ve tarım ürünleri ithal ettiğini vurguladı. Haluk Okutur, Türkiye’nin Çin ile dış ticaret dengesizliğinin tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile önemli bir ölçüde gidermenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Okutur; “Alım heyeti organizasyonunun yanı sıra, Çin pazarı için özel çalışmalar yapacağız. KOBİ’lerimizin kendi pazarlarını çeşitlendirmeleri geleneksel pazarlarımız dışında var olan fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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İstanbul HububatBakliyatYağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
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