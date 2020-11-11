Çin'e peynir sattı

Bahçıvan Gıda, faaliyet gösterdiği Trakya Bölgesi’nden Çin’e bugüne kadar yapılan ilk peynir ihracatını gerçekleştirdi. Tümü Bahçıvan’ın mozarella peynirlerinden oluşan bir konteyner, iki gün önce Çin’in Tianjin limanına doğru yola çıktı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaklaşık sekiz yıl süren müzakerelerin geçen mayıs ayında olumlu sonuçlanmasının ardından Çin’e yönelik pazar araştırmalarına başlayan Bahçıvan Gıda, bu konuda hızlı ve verimli sonuçlar aldı. Şirket ilk ihracatına eylül ayında Peyniraltı Suyu Tozu ile başladı. Daha sonra gelen peynir taleplerini de değerlendiren Bahçıvan Gıda, bu konuda da ilk sevkiyatını daha çok pizza yapımında kullanılan bir konteyner Bahçıvan Mozarella peyniri ile yaptı.

Bahçıvan Gıda’dan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada pandemi dönemindeki yeni pazar arayışlarının başarılı sonuçlarını yavaş yavaş aldıklarını ve Çin’in bu anlamda oldukça elverişli bir ortam sunduğuna dikkat çekildi. Bahçıvan Gıda açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Şirket olarak Çin’e yaptığımız bu ihracat, sektörümüz açısından da ufuk açıcı olacak. Yaptığımız araştırma ve görüşmelerde Çin’de peynir tüketiminin giderek arttığını görüyoruz. Bu bize önümüzdeki dönemde bu ülkeye yönelik çok farklı lezzet ve çeşitte peynir ihracatı yapabileceğimizi gösteriyor. Trakya Bölgemizden Çin’e yönelik bu ihracatımız bizim için ayrı bir gurur. Ülkemiz ve Trakya Bölgemiz için bir ilk olan bu ihracatın diğer şirketlerimiz ile birlikte önümüzdeki yıllarda daha da artacağını umut ediyoruz.”