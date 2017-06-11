Çin liderliğini pekiştirdi

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Küresel güneş enerjisinde 2016'da kurulu güç 76 bin 600 megavat artarak 300 bin megavata yükseldi. Geçen yıl 34 bin 500 megavat kurulu gücü sistemine dahil eden Çin, toplamda yaklaşık 78 bin megavatla güneş enerjisinde ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

AA muhabirinin, Avrupa 2016 Güneş Enerjisi Piyasa Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, düşen petrol fiyatları ve yavaş küresel büyümeye rağmen güneş enerjisindeki kurulu güç ve elektrik üretimi, tahminlerin üzerinde "rekor" seviyede gerçekleşti.

Rapora göre, küresel olarak elektrik şebekesine bağlı güneş enerjisi kurulu güç kapasitesine geçen yıl 76 bin 600 megavat eklenerek, toplam 300 bin megavata ulaşıldı. Kurulu güçteki 2016'daki bu artış bir önceki yıla oranla yüzde 50'yi buldu.

- Piyasanın lideri Çin

Çin, Japonya ve ABD kurulu güç bakımından güneş enerjisinde dünyada ilk sıraları paylaştı.

Geçen yıl güneş enerjisinde 34 bin 500 megavat yeni kurulu gücü sisteme dahil eden Çin, toplam 77 bin 921 megavata ulaşarak liderliğini sürdürdü. Dünya genelinde Çin'i, toplamda 42 bin 947 megavatlık kurulu güçle Japonya izledi.

Güneş enerjisinde geçen yıl 42 bin 362 megavata ulaşan ABD ise sektörde kurulu güç açısından üçüncü sırada yer aldı.

- Avrupa sektörde "hayal kırıklığı" yaşadı

Rapora göre, Avrupa ülkelerinde güneş enerjisi sektörü hayal kırıklığı yarattı. 2016'da 6 bin 700 megavatlık yeni kurulu güç sisteme dahil edilirken, Avrupa'da sektördeki artış hızı bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 azaldı.

Avrupa'daki artış hızındaki düşüşün nedeni olarak, güneş panelinden elektrik üretimindeki alım garantisinin azaltılması olarak gösterildi.

Avrupa'da 104 bin 300 megavatlık güneş enerjisindeki toplam kurulu güç içerinde, 41 bin 100 megavatlık Almanya'yı 18 bin 900 megavatla İtalya, 11 bin 500 megavatla İngiltere izledi.

- Türkiye'de durum

Güneş enerjisi potansiyelinin yüksekliğine dikkat çekilen Türkiye'de ise geçen yıl Avrupa’daki sektörün aksine pozitif bir büyüme gerçekleşti. Türkiye'deki kurulu güç 2015 yılına kıyasla yüzde 200 büyüyerek 192 megavattan 571 megavata yükseldi.

Türkiye'nin yüksek talep ve enerji güvenliği ihtiyacını karşılayabileceği güneş enerjisinde, yatırımlara yönelik düzenlemelerin karmaşık olduğu belirtilen raporda, kurulu gücün büyük bir kısmının lisanssız olduğuna da dikkat çekildi.