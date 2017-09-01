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ÇKP Kongresi yapılıyor

19. Ulusal Kongre'de, ayrıca ÇKP'nin yeni dönem merkez komitesi ile merkezi disiplin komisyonunun üyeleri de seçilecek.

ÇKP Kongresi yapılıyor
Çin Uluslararası Radyosu -  Çin'in geleceğine yön verecek ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin 18 Ekim'de düzenleneceği bildirildi.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nda bugün yapılan toplantıda, ÇKP 18. Merkez Komitesi 7. Genel Toplantısı'nın 11 Ekim'de gerçekleştirilmesi kararı alınırken, 19. UIusal Kongre'nin ise 18 Ekim günü düzenlenmesi önerisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği toplantıda, söz konusu iki toplantıyla ilgili hazırlık çalışmaları ele alındı.
Toplantıda, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin, görece refah toplumunun kapsamlı şekilde inşa edilmesi sürecindeki önemli bir aşamada ve Çin'e özgü sosyalizmin gelişmesi için de kilit bir dönemde yapılacak hayati önem taşıyan bir kongre olacağı vurgulandı.
Çin hükümetinin geçtiğimiz beş yıldaki çalışmalarının özetleneceği 19. Ulusal Kongre'de, iç ve dış durum tahlil edilerek, ÇKP'nin ve devletin yeni kalkınma ihtiyaçları ile halkın yeni beklentilerini göz önünde bulunduracak ve çağın taleplerini karşılayacak eylem programları ve politikalar saptanacak. 19. Ulusal Kongre'de, ayrıca ÇKP'nin yeni dönem merkez komitesi ile merkezi disiplin komisyonunun üyeleri de seçilecek.
 
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ÇKP 19. Ulusal Kongresi 18 Ekimde Yapılacak
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