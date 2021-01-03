Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar istanbul twitter Bülent Tüfenkci EPDK Atletizm
Çocuklar sanata ulaştı
Çocuklar sanata ulaştı
10 bini geçti
10 bin mağazayı geçti
Yeni Audi onun sayesinde
Yeni Audi onun sayesinde
Yatırımcı ilgi gösterdi
Yatırımcı ilgi gösterdi
BES iyi büyüdü
BES yüzde 30 büyüdü

Çocuklar sanata ulaştı

İstanbul Modern, 2015-2018 yılları arasında Karaköy’deki eski binasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programını çocuklarla buluşturuyor. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği desteğiyle Türkiye'nin her yerinden bütün çocuklar, programa ücretsiz erişebiliyor.

Çocuklar sanata ulaştı

İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor

İstanbul Modern, 2015-2018 yılları arasında Karaköy’deki eski binasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programını çocuklarla buluşturuyor. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği desteğiyle Türkiye'nin her yerinden bütün çocuklar, programa ücretsiz erişebiliyor.

Dört bölümden oluşuyor

4-7 yaş gurubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez'in seslendirdiği Sesli Tur, sanat yapıtlarının özelliklerini bulmacalarla işleyen eğlenceli bir oyundan oluşuyor. Sanat yapıtlarına dikkatli bakmayı teşvik eden Soru Kartları, yapıtları incelemeye yönelik sorular içeriyor. Bilgi Kartları ise sanat çalışmasının ayrıntılarını keşfetmek ve sanatçının hayat hikâyesini öğrenmek için hazırlandı. Sanal tur içinde yer alan Sanatçıların İzinde adlı etkinlik videoları ise çocuklara, sanat çalışmalarından ilham alarak evde yapabilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.

10 sanatçı, 10 yapıt

Fahrelnissa Zeid’den “Soyut” (Geçicilik…Su...Güneş); İnci Eviner’den “Yeni Vatandaş I- II- III”; Handan Börüteçene’den “Kendini Bana Getir”, Seyhun Topuz’dan “Kırmızı V”, Cihat Burak’tan “O Diyar ki Onda Acayiplikler Olur”, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan “Han Kahvesi”, Tomás Saraceno’dan “80SW/Uçan Bahçe/Hava-Limanı-Şehri”, Olafur Eliasson’dan “Red emotional globe”, Seçkin Pirim’den “Derin” ve Ömer Uluç’tan “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler”.

Sanal dedektiflere sanal sergi

İstanbul Modern Sanal Dedektifler adlı eğitim programı kapsamında, sanal turu deneyimleyen çocukları, en çok etkilendikleri sanat çalışmasından yola çıkıp resimler yapmaya davet ediyor. Bu çalışmalarını müzenin web sitesinde sergileyebilen çocuklar, “Sanal Dedektifler” dahil üç farklı projeye katıldıklarında “Sanata Sarıl Katılım Belgesi”ni dijital olarak almaya hak kazanıyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Çocuklara özelSanatçı Ve Zamanı Sanal Sergi TuruSanal Dedektifler Sanat Turunda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.