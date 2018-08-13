İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) duyurusunda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
TÜRSAB'dan yapılan duyuruda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir. Gün seferberlik günüdür. Gün yüreğini ortaya koyma günüdür. Gün 'varım' deme günüdür. Ekmeğini, suyunu, sahip olduğu her şeyi bu topraklara ve bu millete borçlu olanların 'buradayım' deme günüdür. İstiklal ve istikbal günüdür. Varız, buradayız, hazırız." ifadelerine yer verildi.
Çok anlamlı açıklama
TÜRSAB, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir. Gün seferberlik günüdür" açıklaması yaptı.
13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) duyurusunda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.