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Çok hızlı büyüyorlar
Çok hızlı büyüyorlar
Emojilerin kralı
Emojilerin kralı
Depozito kurnazlığı
Depozito kurnazlığı
İki kat büyüdü
6 ayda iki kat büyüdü
O 50 yaşında
O tam 50 yaşında

Çok hızlı büyüyorlar

Dijital pazarlama sektörü 2022 yılında iki kat büyüyecek, en çok da Tiktok ve İnstagram reels reklamları revaçta. Dijital mecraların kullanımının artmasıyla birlikte giderek büyüyen dijital pazarlama sektöründe pandeminin izleri tamamen silindi. 2022 yılının ilk yarısında dijital pazarlama sektöründeki önemli gelişmelere ilişkin bilgileri Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan anlattı.

Çok hızlı büyüyorlar

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan: “ 2022 yılının ilk 6 ayından edindiğimiz izlenime göre bu yıl da sektörün 2-2,5 kat büyüyeceği öngörülüyor. 2022 yılının ilk yarısında reklam verenlerin ağırlıklı olarak Tiktok ve İnstagram Reels gibi kanallara ilginin arttığını gözlemliyoruz” dedi.

Son 2 yılda züccaciyeden eğitime gayrimenkul sağlık sektörüne kadar binlerce markanın tanıştığı dijital pazarlama sektörü, yakaladığı ivmeyi sürdürmeye devam ediyor. 

2022 yılı başlangıcı itibariyle dijital reklam harcamaların büyük bir yükselişe geçtiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk yarısından yola çıkarak sektörün 2-2,5 kat büyüyeceğini öngören Kaplan, “ Yılın başlangıcı itibariyle markalar, influencer marketing çalışmalarını hız kazandırdı. Hem takipçi kitlesinden hem de dijital reklam yöntemlerinden faydalanan markalar özellikle video içerikleriyle ön plana çıktı. 6 ayda İnstagram Reels ve Tiktok kanalları kullanılarak hedef kitle ulaşmak amaçlandı. Özellikle hedef kitlesi 12-22 yaş grubu olan markalar Tiktok’un geliştirilmiş reklam panellerinden faydalanıyorlar. Diğer mecralara göre Tiktok’un markalara en önemli faydası dönüşümlerin ölçülebilir olması. Dönüşüm optimizasyonu ile reklamların takip edilebilir bir teknolojiye sahip. Bu da birçok marka için önemli bir avantaj sağlıyor. Youtube reklamcılığında ise özellikle atlanamayan reklamların akıllı TV’lerde yayınlanmasıyla, atlanamayan reklamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttığını gözlemliyoruz” dedi.

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ReelsInstagramTiktokDijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan
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