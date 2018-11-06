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Çok önemli açıklama

Emlak Konut, sektör temsilcileriyle, Türkiye'deki tamamlanmış bağımsız bölümlere ilişkin envanter çalışması yapıldığını, bunun dışında başka bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. Emlak Konut Gayrimenkul...

Çok önemli açıklama
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İSTANBUL (AA) - Emlak Konut, sektör temsilcileriyle, Türkiye'deki tamamlanmış bağımsız bölümlere ilişkin envanter çalışması yapıldığını, bunun dışında başka bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ülkemizde ki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri KONUTDER, GYODER, İNDER ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaya yönelik olarak kamuoyunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce bu haberlerde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Emlak Konut
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