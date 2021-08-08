Çok özel fiyatlar

Opel, binek ve ticari araç modellerinde Ağustos ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor. Opel SUV modelleri 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel’in hatchback sınıfındaki başarılı temsilcisi Corsa 189.900 TL’den, sınıfının en konforlu modeli Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında ise Combo Life’a 12 ay boyunca %0 faiz seçeneğiyle; Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life’a ise %0,99 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla sunan Opel, Ağustos ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma fiyatları ve ödeme seçenekleri sağlıyor. Buna göre, markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip yeni Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bununla birlikte, Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in ÖTV muafiyetine uygun birçok binek ve SUV model seçeneği Ağustos ayında da otomobil ihtiyacı olanları bekliyor. Bu kapsamda, tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ağustos ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 90.000 TL için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 205.900 TL’den satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Combo Cargo, 173.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel’in Ağustos ayı fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, Ağustos ayı boyunca 219.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla Yeni Zafira Life da 75.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 336.900 TL’den başlayan fiyatlarla hem şirketleri hem de aileleri bekliyor.

Opel hakkında

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel'in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.