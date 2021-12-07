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Allegra berjerde sunulan ahşap sabit ayak ve metal döner ayak alternatifleri farklı kullanım amaçlarına göz kırpıyor. Lacivert, taba, kiremit, vizon başta olmak üzere 7 farklı alternatif bulunan Allegra’da, kırlentler tamamlayıcı ton ve desenlerde sunuluyor.

Çok seçenekli

Doğtaş imzalı koltuk takımı Allegra, modern tarzı ve şık detaylarıyla yaşam alanlarının yepyeni gözdesi olmaya hazır. 7 farklı renk alternatifiyle hem göze hem de ruha hitap eden Allegra, çarpıcı bir atmosfer yaratıyor.

Konforlu oturum ve zengin renk seçeneği;

Nubuk kumaşla göz alıcı desenleri birleştiren Allegra Koltuk Takımı üst düzey oturum konforu ve kırlent çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Modern görünümünü tamamlayan kapitone dikişler ve kol klapalarında bulunan metal şeritler tasarımı zenginleştirirken, T formlu metal ayaklar farklı bir ambiyans sağlıyor. Allegra berjerde sunulan ahşap sabit ayak ve metal döner ayak alternatifleri farklı kullanım amaçlarına göz kırpıyor. Lacivert, taba, kiremit, vizon başta olmak üzere 7 farklı alternatif bulunan Allegra’da, kırlentler tamamlayıcı ton ve desenlerde sunuluyor.

Farklı zevkler için zengin kombinler;

Allegra Koltuk Takımı, farklı zevklere göre Rea, Aura ve Amon orta sehpalar ve Matilda, Logan TV ünitesi ile tamamlanarak zengin bir dekorasyon imkânı sunuyor.

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