ÇOSB devler liginde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci Büyük 500’de Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 19 sanayi kuruluşu yer aldı. 'İSO'nun En Büyük İkinci 500-2019' listesine Ozon Tekstil 4’üncü, Yünsa 14’üncü, Yılmaz Redüktör 70’inci sıradan girerek ÇOSB’den araştırmaya giren ilk üç firma oldu. İSO En Büyük İkinci 500-2018 araştırmasına ÇOSB’den 17 firma girmişti.

İSO En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2019 araştırmasında ÇOSB'de faaliyet gösteren 18 firma kendilerine yer bulmuştu. Böylece İSO'nun 2019 verilerine göre hazırladığı Türkiye'nin en büyük 1000 firması listesine ÇOSB'den 37 firma girmiş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2018 verileri esas alınarak hazırlanan “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması” listesinde ise ÇOSB’den 31 firma yer almıştı.

SÖZDİNLER: KATILIMCILARIMIZI KUTLARIM

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 50 yıldır aralıksız yayınladığı Türkiye'nin en kapsamlı ve en detaylı sanayi kuruluşları araştırmasını değerlendiren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “İSO En Büyük 500-2019 listesine ÇOSB’den 18 firmanın, İSO İkinci Büyük 500-2019’a da bölgemizden 19 sanayi kuruluşunun girmesi bizim için önemli bir gösterge. Bu veriler; üretim, istihdam ve ihracat üssü ÇOSB’nin İSO devler ligindeki yerini perçinliyor. Planlı kalkınmanın merkezleri OSB’lerin önemini ortaya koyuyor. Ekonomi üzerinde ağır etkileri olan bir pandemi dönemini yaşıyoruz. Bu salgın döneminde çok önem verdiğimiz tek konu Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesiydi. Çarkların dönüşünü ÇOSB’de sağladık. Çarklar dönerken çalışanlarımızın sağlığıyla da yakından ilgilendik. Gözümüzden kaçan bir olumsuzluk olmaması için arıtma tesislerimizde gerekli incelemeleri ve testleri yaptık. Atık sularda Covid-19 virüsüne dair bir bulgu bulamadık. Türkiye’nin üretim üssünden İSO listesine daha çok firmamızın girmesini canı gönülden istiyoruz. Çalışmalarımız hep katma değeri yüksek üretim için. Katılımcılarımızın tümünü kutlarım” dedi.