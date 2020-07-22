Covid-19 Bitcoin'e yöneltti

Bitcoin ve kripto para işlem platformu BtcTurk’ün İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Pandemi Yılında Türkiye’de Bitcoin’i Anlamak’ araştırmasının sonuçları açıklandı. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç Dr. Haluk Zülfikar’ın online katılımıyla, açıklanan sonuçlara göre, söz konusu dönemde Bitcoin’e duyulan güven yüzde 23 yükselirken Bitcon’in kullanımı bir önceki araştırmaya göre 2 kat arttı.

Araştırma, Doç. Dr. Haluk Zülfikar liderliğinde ilk çalışmada yer alan, Türkiye’yi temsilen 15 – 55 yaş aralığında bireysel ve kurumsal katılımcılar, fikir önderleri ile kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 379 kişinin katılımıyla yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; “BtcTurk olarak 2019 yılı Şubat ayında yine İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Bitcoin ile ilgili Türkiye’nin ilk bilimsel araştırmasına imza atmıştık. Şimdi pandemi döneminin hem ekonomi hem de Bitcoin üzerindeki etkilerini anlamak için hayata geçirdiğimiz yeni çalışmanın sonuçlarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Araştırmada finans alanında güven ve memnuniyetin artışı dikkat çekerken, teknolojik gelişmeler ve pandemi sürecinin etkilerine bağlı olarak, dünyada ve ülkemizde Bitcoin gibi yeni bir ödeme aracının yarar sağlayacağı, finansal hareketlere işlerlik kazandıracağına ilişkin görüşlerin de yükselişe geçtiği görülüyor.” dedi.

Bitcoin’e duyulan güven yüzde 23, memnuniyet yüzde 58,5 arttı

Araştırmaya göre; teknolojik gelişmeler ve pandemi sürecinin etkilerine bağlı olarak dünyada ve Türkiye’de Bitcoin gibi yeni bir ödeme aracının finansal hareketlere işlerlik kazandıracağına ilişkin görüşlerde artış gözlemlendi. Türkiye’de Bitcoin’e duyulan güvende yüzde 23, memnuniyette ise yüzde 58,5 artış tespit edildi.

Altın ilk sırada, Bitcoin takipte

Diğer yandan yatırım araçları tercihinde altın ilk sıraya yerleşirken onu Bitcoin takip etti. Online alışveriş davranışlarında ise kripto paranın ödemelerde, ticari işlemlerde kullanımı ve kripto para ile yatırım, tasarruf yapmayı tercih edenlerin oranı bir önceki araştırmaya göre 2 kat artış gösterdi.

Z kuşağının tercihi Bitcoin

Bitcoin’e en çok ilgi gösteren iller Adana ve Diyarbakır oldu. Bitcoin’e olan tutum, davranışlar X ve Y kuşağından benzerlik gösterirken Z kuşağının Bitcoin’e olan talebinde ciddi bir artış tespit edildi. Evli çiftlerde ise kadınların erkeklere oranlara Bitcoin’e karşı daha meraklı olduğu ortaya çıktı.