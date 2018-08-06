Çözüm ortağı da 4.0

Üretim alanında faaliyet gösteren birçok markanın üretim sürecinde yaşadığı kayıpları minimum seviyeye indirmeyi planlayan XPlus Group ‘OVTXPlus’ ı piyasaya sürdü. Ürün, makine üzerindeki verileri, personel müdahalesi gerektirmeden kolayca toplayabiliyor.

20 yıldır Uyumsoft Çözüm ortağı olan Xplus Group Türkiye Genel Müdürü Sedanur Özer, bu alanda birçok firmaya ERP alanında çözümler ürettiklerini söyledi. Bu süreçte destek verdikleri firmalarda, personel bazlı veri toplamaların firmaların planlama süreçlerine olumsuz bir etki yaptığını gördüklerini anlatan Sedanur Özer, şunları söyledi:

“Pazarda bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gördük ve 2010 yılında elektronik kart tasarımına yöneldik. OVT XPlus dediğimiz elektronik kart tasarımı da böylece ortaya çıktı” dedi.

Üretim sahasından veri toplamanın başlıca zorluğunun kalifiye insana duyulan bağımlılık olduğuna işaret eden Özer, “OVT XPlus verileri, size otomatik olarak mobil veya mail üzerinden gönderiyor. Böylece, personel ihtiyacı olmadan,üretim süreçlerine ilişkin bilgileri doğrudan elde edebiliyorsunuz” ifadesini kullandı.

Dünyada konuşulduğu ilk anlardan bu yana Endüstri 4.0 alanına yatırım yapan Xplus Grup 3D yazıcılar ve Filament üretim tesisleri ile de milli üretime destek olmaya çalışmaktadır.



ABS’nin katma değerini artırıyor



OVT XPlus, SCADA ve ERP desteklerinin yanı sıra 3D yazıcılar konusunda da faaliyet gösterdiklerini anlatan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“3D yazıcılarda ürünün imalatında kullanılan ABS’nin katma değerini artırdık. Bu yeni geliştirdiğimiz ürün, piyasada Power ABS ++ şeklinde anılıyor. 3D Yazıcı kullananlar çok iyi bilir; baskı yapılan cam tabana filament yapışsın diye yapıştırıcı sürülür. Baskı sonrası da, ürün kazınarak çıkarılır. Bu işlem, kullanıcıya oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Oysa, Power ABS ++ yapıştırıcı gerekmeden cam yüzeye kolayca yapışır ve baskı sonrası bir müddet soğuduktan sonra cam yüzeyden kolayca çıkarabilirsiniz. Bu şekilde tasarıma da zarar vermezsiniz. Böylece ortaya çıkan sorunların da önüne geçmektedir” dedi. Geliştirdikleri Power ABS ++ ’ı Türkiye’de ürettiklerine dikkat çeken Özer, ürünün piyasada üreticiler tarafından kullanılmaya başlandığını sözlerine ekledi.