Çukur’un kitapçısı

Aras Bulut İynemli, son dönemde adından çok söz ettiren oyunculardan. Başarılı oyuncu ilk dizi tecrübesini Arka Sokaklar’da yaşadı ama adını Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide canlandırdığı ‘Mete’ karakteri ile duyurdu. Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi dizilerde başarısını sürdüren genç oyuncu, Çukur dizisi ile kariyerinin zirvesini gördü. Geçen yıl vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filmiyle de sinemada başarılı bir performans sergiledi.

Ekonomi dergisinde Aras Bulut İynemli’nin hikayesinin niye bu kadar anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Ama genç oyuncunun bu sayfalarda yer almasının bir nedeni var. Dergi olarak şirketlerin resmi gazetesi konumunda olan Ticaret Sicil Gazetesi’ni yakından takip ederiz. Bu takibi ünlüler yeni bir şirket kurmuş mu diye yaparız. Geçtiğimiz haftalarda yine Ticaret Sicil Gazetesi’nde dolaşırken ünlü oyuncunun ismi karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu, Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. unvanıyla bir şirket kuruluşu yapmış. Eski bir meslektaşımız olan Mehmet Arslantunalı ile birlikte kurulan şirket dijital kitap işleriyle uğraşacakmış. Öğrendiğimize göre, şirket bir start-up’a yatırım yapmış. Henüz revize edilmemiş ama yaklaşık yatırım tutarı da 2.5 milyon TL olacakmış. Yapay zekaya dayalı derin öğrenme ve modelli yayıncılık yapacaklarmış. Yani klasik kitapçı olmayacak. Yayıncı kuruluşlar için bir platform özelliği olacakmış. Şirket resmi olarak kurulmuş ama ilk lansman yaz başında olacakmış.

Söz Aras bulut İynemli’den açılmışken bir bilgi daha verelim. Genç oyuncunun aslında bu ikinci şirketi. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Bosomi Dış Ticaret Limited şirketinde de ortak olmuş. Ancak bu şirket şu anda aktif değil, tasfiye halinde. Bakalım, ünlü oyuncu ikinci şirketiyle oyunculuktaki başarısını patronlukta da gösterebilecek mi? PARA DERGİSİ