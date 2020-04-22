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Cuma bankalar kapalı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin kararı hakkında kamuoyu duyurusunda bulundu. 

Cuma bankalar kapalı
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Duyuruya göre;

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere;

her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması,

veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

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