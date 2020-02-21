Dağ gibi büyüdü

Kayseri’de muhteşem bir başarı öyküsü açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılından bu yana yüzde 69.7 oranında büyüdü. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" dedi.

Bu açıklama sonrası söz alan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin’u başarıdan dolayı kutladı.

Erciyes Anadolu Holding'ten övgüyle bahseden Gülal, "Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden. Arkadaşlarımızın performansı bu manada çok iyi. Genel itibariyle bizdeki şirketler ortalama aktif olarak yüzde 40 seviyesinde büyüdüler. Burada olağanüstü hikayeleri olan şirketlerimiz var. Devraldığımızda fabrikaları kapalı olan, ücretleri 5-6 aydır ödenmeyen firmalar vardı. İflas erteleme halinde olan şirketler vardı ama bunlar bugün hem faaliyet karı üretiyorlar hem bilanço karı üretiyorlar hem de ciddi istihdam sağlıyorlar" dedi.

BAŞARI HİKAYESİNİ ANLATTI

Toplantıda holdingin 2019 yılını değerlendiren Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin, "Bir şirketi yönetmek sadece basiretli tacir gibi davranıp karları artırmak, verimlilikleri artırmak, ihracatı artırmakla sınırlı kalmamalıdır. İçinden çıktığınız topraklara karşı da bir sorumluluğunuz var. Bu ifadeyi yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Eleştirildiğimiz anlar da oluyor. "Size ne şehrin problemlerinden" diyorlar. Geçen arkadaşlarımızla sohbet ederken de, "İyi o zaman fabrikalara 20 metrelik duvarlar örelim, Kayseri ile hiçbir bağımız kalmasın, Kayseri'de ne olup bitiyor ilgilenmeyelim" dedim. Şehrin sosyalleşmesi için en önemli iki etmen olan Kayserispor ve Bellona Kayseri Basket'e duyarsız olalım. Bunlar küme düşsünler. Bir takım küme düştüğünde bir şehir küme düşer. Bunu unutmayın. Kültür sanatla ilgilenmeyelim, duyarlı olmamız gereken hiçbir konuda duyarlı olmayalım. Yok, böyle bir şey olmaz. Eğer bu şehrin imkanları ile bu şehrin çocuklarının emek gücüyle bir şeyler kazanıyorsanız, bu şehre olan ödevlerinizden bir tanesi de bu şehrin sosyal alanlarında bırakın elinizi, vücudunuzu taşın altına koymak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ertekin, "2016 yılında 6.6 milyar, 2018 9.8 milyar, 2019 11.2 milyar TL ciro yapmışız. 2019-2018 büyümesi yüzde 14.3, aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69.7'dir. 2016 yılında 630 milyon faaliyet karı ile aldığımız holding, 2019 yılında 1 milyar 62 milyon TL faaliyet karıyla devam etmiş, 2018'den 2019'a faaliyet karlılığımızı yüzde 6 artırmışız. 2016-2019 döneminde de yüzde 68.6 faaliyet karlılığı artmıştır. 2016'da 701 milyon olan vergi öncesi kar, 2019'da 1 milyar 273 milyon TL'ye çıkmış. Yani 2016-2019 vergi öncesi karda yüzde 81'lik bir artış var. 2016'da 568 milyon TL olan net kar, 2019 yılında 1 milyarın biraz altında. Hedefimiz 1 milyardı, zorladık ama 3 milyonluk bir açığımız kaldı. İnşallah bu sene 1 milyar barajını da aşmış olacağız. Buradaki büyüme de yüzde 75.5'dir" diye konuştu.