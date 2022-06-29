Dedeman Kartepe'de

Türkiye’nin önde gelen markalarından Dedeman, geçen yıl bünyesine kattığı franchising işletme modeliyle kontrollü büyüme stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Dedeman Turizm Yönetimi ile M.M.S. Turizm A.Ş. arasında yapılan iş birliğiyle kapılarını açan Dedeman Kartepe Kocaeli, markanın 3. franchise oteli oldu. Palandöken’den edindiği 30 yıllık kış turizmi tecrübesini Kartepe’ye taşıyacak olan Dedeman, aynı zamanda Kocaeli’ye farklı bir değer katıp bölgeyi dört mevsim turizm merkezi haline getirecek.

Türkiye turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, kiralama ve işletme yöntemiyle sürdürdüğü kontrollü büyüme stratejisini franchising işletme modeliyle de devam ettiriyor. Dedeman, Denizli ve Adıyaman’ın ardından 3. franchise oteli Dedeman Kartepe Kocaeli ile otel sayısını 19’a, oda sayısını ise 2974’e yükseltmiş oldu.

M.M.S. Turizm ve Dedeman Turizm Yönetimi iş birliği ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılışı; Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, M.M.S. Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı’nın ev sahipliğinde 29 Haziran 2022 tarihinde muhteşem bir törenle gerçekleşti. Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in de aralarında olduğu il ve ilçe protokolünden çok sayıda isim katıldı.

10 yeni otel, 3 yeni marka

Konuşmasında Kocaeli’nin, ülke ekonomisine ve özellikle yüksek ihracat kapasitesi ile cari açığa önemli katkıları olan, aynı zamanda tarihi ve sayısız kültürel, doğal zenginliği ile büyük turizm potansiyeli taşıyan bir şehir olduğunu belirten Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, yerli ve milli bir marka olarak yatırımcıların desteği ile büyüyerek, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Dedeman bayrağını dalgalandırdıklarını ifade etti.

Yıl sonuna kadar 6’sı imzalanmış, 4’ü imza aşamasında olan 10 yeni oteli daha zincirlerine eklemeyi planladıklarını aktaran Banu Dedeman, “Başta Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Edirne, Kars, Ordu, Mardin ve Sinop olmak üzere Türkiye’nin 81 iline Dedeman markalarını taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Dedeman varlığını büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Dedeman, “Bugün Kazakistan ve Kuzey Irak’ta yer alan otellerimizde, Türk misafirperverliğinin, güler yüzlü hizmetin ve aşkla çalışmanın örneğini temsil etmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yabancı coğrafyalarda dünya markaları ile rekabet ediyor, Dedeman standartları ve Türk misafirperverliğinin gücü ile farkımızı ortaya koyuyoruz. Dedeman Grubu olarak geçmişte otel işlettiğimiz Moldovya, Özbekistan, Bulgaristan, Suriye ve Rusya gibi ülkelerde edindiğimiz tecrübeler bizi bugünlere getirdi” diyerek başta Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde de filizlenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Banu Dedeman konuşmasında ayrıca, “Dedeman” ve “Park Dedeman” markalarına ilave olarak, Dedeman Collection, Dedeman Suits & Residences, Managed by Dedeman ve Smart by Dedeman’ı da ekleyerek, 6 markayla yola devam edeceklerini açıkladı. Dedeman, 2025 yılına kadar; otel ve oda bazında büyümeyi yüzde 100, çalışan sayısını yüzde 70 artırmayı, yönetilen ciroyu ise 5 katına çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

“Palandöken’deki tecrübemizi Kartepe’ye taşıyacağız”

Bu büyüme planlarının bir parçası olan M.M.S. Turizm ile yaptıkları iş birliğinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu da dile getiren Banu Dedeman, “Erzurum Palandöken kayak merkezinde edindiğimiz 30 yıllık tecrübeyi, Dedeman Kartepe’ye taşıyarak, kış turizmine yeni bir soluk katmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı spor kulüplerinin kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaşam merkezi Kocaeli’ye yeni bir renk katacak

Banu Dedeman, ödüllü mimarisiyle kentin dokusuna değer katan Dedeman Kartepe Kocaeli ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dedeman Kartepe Kocaeli, 5 suit, 161 standart oda, toplam 166 odası, toplantı salonları ve balo salonuyla misafirlerine hizmet verecek. İçerisinde ofisleri, rezidans ve mağazaları, SPA & fitness & kapalı yüzme havuzu gibi olanakları, Türk ve dünya mutfağı lezzetlerini sunan restoranlarıyla Dedeman Kartepe, şehir dışından gelecek misafirler ile birlikte bölgede yaşayanlar için de önemli bir çekim merkezi olacak.”

“Bu iş birliği Kartepe’nin olumlu imajını daha da yükseltecek”

M.M.S. Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı törende yaptığı konuşmada, büyük bir turizm potansiyeline sahip Kocaeli’ni Dedeman markasıyla buluşturdukları için duydukları mutluluğu dile getirdi. Satı, “Bölgemizin her anlamda olumlu imajını daha da yükselteceğine inandığım bu iş birliği yalnızca şehir dışından gelen misafirlerimiz için değil Kocaeli halkı için de yeni bir soluk olacaktır” dedi.

Dr. Murat Mustafa Satı, Kartepe’nin, kayak merkezi ile kış turizminin kalbinin attığı bölgelerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu, hiç kuşkusuz şehrimiz için çok önemli bir kazanım. Ancak bulunduğumuz bölge bundan çok daha fazlasını misafirlerine sunabilecek çeşitliliğe sahip. O nedenle Dedeman’ın ‘dört mevsim turizm’ yaklaşımı bizim için son derece kıymetli.”

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden turistler ilgi gösteriyor

Satı, Orta Doğu ve Körfez bölgelerinden gelen turistlerin çoğunlukla Kocaeli’yi konaklama için tercih ettiklerine de değinerek, “Özellikle Katar ve Kuveytli turistlerin yaz aylarında Kartepe-Maşukiye-Sapanca koridoruna yoğun ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Başta Endonezya olmak üzere pek çok yurt dışı kültür turları da konaklama durağı olarak şehrimizi tercih ediyor. İstanbul ve Anadolu’ya hizmet eden kültür turlarının uğrak noktasıyız” diye konuştu.

“Havaalanının aktif olması bölge turizmini büyütecek”

Dr. Murat Mustafa Satı, Kocaeli’nin sanayide olduğu gibi turizmde de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olması için tüm özelliklere sahip olduğunu dile getirdiği konuşmasında Cengiz Topel Havalimanı’nın daha aktif hale getirilmesiyle özellikle Kartepe’ye ilginin çok daha fazla olacağına inandığını ifade etti.