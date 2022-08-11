DEİK, Türkiye ve slovenya heyetini yuvarlak masada buluşturdu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK), Türk ve Sloven iş adamlarını Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un öncülüğünde Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya getirdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat, Türk ve Sloven iş adamları katıldı. İki ülke arasındaki ikili ekonomik faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan DEİK Başkanı Olpak, Türkiye ve Slovenya arasındaki dış ticaret hacminin 2021 yılında 2 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, “Pozitif şekilde stabil devam eden ticaretimiz var. Amacımız, iş dünyası olarak ticaretimizi dengeli şekilde artırmak. Devlet yetkililerimiz, büyükelçilerimiz burada. Bunu yaparken de onlar önümüzü açacak, bizler de iş insanları olarak daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.

Avrupa Birliği denildiğinde akıllara Gümrük Birliği'nin geldiğini vurgulayan Olpak, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Pahor'dan destek beklediklerini söyledi. Olpak, “Bütün dünyaya yayılmış 151 iş konseyimiz var. Avrupa'da 37, Afrika'da 47 adet iş konseyimiz bulunuyor. 150 iş konseyimize ait bu network'ün Slovenya'dan gelen dostlarımıza da açık olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Covid-19 salgını sonrası yeni dönemle birlikte bunu her geçen gün büyüyen ve gelişen ikili ilişkilerin önemli bir habercisi olarak gördüklerini kaydeden DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Canpolat ise, şunları söyledi:

"İş konseyi olarak karşı kanat kuruluşumuz Slovenya Sanayi ve Ticaret Odasının değerli destekleriyle geçtiğimiz haziran ayında Slovenya'da önemli temaslarda bulunduk. Bu temas vesilesiyle de Sloven ve Türk iş dünyasının önümüzdeki dönemde var olan potansiyeli daha da ileri taşıyacağını, mevcut ticari hacmin çok daha ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu gözlemledik. Otomotiv, enerji ve makina gibi öne çıkan sektörlerin yanında, bilişim ve elektrikli cihazları kapsayan yeni nesil sektörlerin de gelecekteki dönemde önem kazanacağı bilinmelidir. Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde Sloven dostlarımızla çok daha büyük girişimlerde ve ortaklıklarda bulunacağımıza olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu kapsamda eylül ayının sonlarına doğru iki iş dünyasının değerli katkılarıyla iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz."

Pahor: “Slovenya, Know-How ve inovatif şirketleri ile iş birliğine hazır”

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, “Türkiye’ye üçüncü ziyaretim. Böylesine seçkin iş insanları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. DEİK’e, Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası’na etkinliği düzenledikleri için ve ayrıca DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi’ne de karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetler için teşekkür ederim. Türkiye ziyaretimi, ikili ilişkileri geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğiin artması gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 11 yıl önce Türkiye-Slovenya arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzaladık. Slovenya bu anlaşmaları daha önce anlaşma imzalamamıştı. İkili ticaret ilişkilerimizde 1.4 milyar Euro’ya ulaştık. Slovenya’da yabancı yatırımlarda ciddi potansiyel var. Türk şirketleri Slovenya’da iki büyük alt yapı işini gerçekleştiriyor. Bu alt yapı işlerinden biri de Kuzey Adriyatik’in Avrupa’ya bağlanmasında büyük önem taşıyor. Slovenya, Know-How ve inovatif şirketleri ile iş birliğine hazır. Avrupa Birliğinin en hızlı gelişen ve yeşil referans veren ülkeyiz. Bugün burada iş dünyası ile buluşmamız, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için bir fırsat” dedi.



Han: “Türkiye ve Slovenya arasında sektörel alanlarında potansiyel var”

Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaž Han ise, “Slovenya, hali hazırda turizm destinasyon bölgesi haline geldi. Slovenya’da pek çok şirket tedarik ve önceliklerini yeniden gözden geçiriyor, bu da ilişkilerimizin gelişmesi için bir işaret. İki ülke arasındaki desteği ve iş birliğini artırmamız gerekiyor. Özellikle de yatırım, turizm, ulaşturma, ormancılık, spor, bilgi teknolojileri ve gıda alanlarında potansiyel var. Mevcut göstergelerde iş birliğimiz güçlü. Elbette, daha fazlasını istiyoruz. Halen iki ülke arasında keşfedilmemiş fırsatlar var. Slovenya ve Türkiye’nin devlet başkanlarına iki ülke arasında güçlü bir iş birliği temeli kurdukları için şükranlarımı sunuyorum. Slovenya ekonomisi oldukça niş durumda. İki ülke şirketleri arasında ortak faaliyetler bulmak zor olmayacaktır. Yeni yatırım fırsatları arıyorsanız, yeni keşifler yapmak istiyorsanız sizi Slovenya’ya bekliyoruz” dedi.

Olpak: “Türkiye ve Slovenya yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapabilir”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin dostane biçimde ve zengin bir çeşitlilik içerisinde sürdüğünü söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2021 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Olpak, “Hedefimiz bu rakamı dengeli bir şekilde artırmak olmalı. DEİK olarak, teknoloji ve dijitalleşmenin önemimin uzun yıllardır farkındayız. Bu sebeple, dijital ekonomi ve dijitalleşmeye hem hızlı uyum sağlamak hem de ön açmak için, Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Biliyoruz ki Slovenya’da son zamanlarda açtığı Devlet Dijital Dönüşüm Dairesi ile dijitalleşmeyi sonuna kadar destekliyor ve aktif çalışmalar yürütüyor. İş dünyalarımızın bu konuya birlikte odaklanmalarını isteriz. Avrupa Birliği denildiğinde hep Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve transit geçiş konuları gündeme gelir. Sayın Cumhurbaşkanından bu iki konuda desteğini iş dünyası olarak talep ettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat ise, “DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak, Karşı Kanat Kuruluşumuz Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası’nın değerli destekleri ile birlikte geçtiğimiz Haziran ayında Slovenya’da önemli temaslarda bulunduk. Sloven ve Türk iş dünyasının, önümüzdeki dönemde var olan potansiyeli daha da ileri taşıyacağını, mevcut ticari hacmin çok daha önünde bir potansiyele sahip olduğunu gözlemledik. Otomotiv, enerji ve makina gibi öne çıkan sektörlerin yanında, bilişim ve elektrikli cihazları kapsayan yeni nesil sektörlerin de gelecekteki dönemde önem kazanacağı göz önüne alınmalı. DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi olarak, önümüzdeki dönemde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi, Sloven dostlarımızla çok daha büyük girişimlerde ve ortaklıklarda bulunacağımıza olan inancımı burada bir kez daha belirtmek isterim. Bu kapsamda, Eylül ayının sonlarına doğru iki iş dünyasının değerli katkılarıyla iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.



Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Danışmanı Ante Milevoj ise, “DEİK ile 27 yıllık ortağız ve bu organizasyonu düzenledikleri için DEİK’e teşekkür ederim. 20 yıldan fazladır, DEİK ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Slovenya’da ekonomi iklimi son birkaç yıldır iyi seyirde devam ediyor. Avrupa ülkesi olarak, bizim AB ihracat ülkesi olmamızı sağlıyor. Yakınlık ve büyüklük olarak baktığımızda, Türkiye biizm için iyi bir ticaret ortağı. Açık ve esnek bir ekonomi sürdürmeye çalışıyoruz. Türkiye’den de son dönemde bir çok başarılı yatırımlar aldık. Slovenya’da hızlı ve kolay varlık gösterebiliyorusunuz. Bugün bu toplantıda, Slovenya’dan 26 şirket temsilcisi bulunuyor. İki ülke iş dünyası temsilcileri olarak, ikili görüşmelerin verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı, Yapı Merkezi, FC Solomon ve Yüksekdağ Grup sponsorluğunda gerçekleştirildi.