DenizBank'tan ilk çeyrekte 606 milyon lira kar - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Ateş: - "DenizBank, aktiflerini yılın ilk çeyreğinde 169 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu korudu. Aynı dönemde 606 milyon TL net kar elde etti"

İSTANBUL (AA) - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın, aktiflerini bu yılın ilk çeyreğinde 169 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde 606 milyon TL net kar elde ettiğini bildirdi.

Ateş, DenizBank'ın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 5'inci özel bankası olarak, 81 ile ve yurt dışına yayılan 751 şubenin yanı sıra 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

DenizBank'ın, aktiflerini 2018'in ilk çeyreğinde 169 milyar TL'ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde 606 milyon TL net kar elde ettiğini bildiren Ateş, DenizBank'ın, konsolide bazda mevduatını 116 milyar TL'ye, toplam kredilerini 119 milyar TL'ye ve müşteri sayısını da 11,8 milyon kişiye ulaştırdığını aktardı.



- "Nefes Projesi'ne destek veren tek özel bankayız"



Hakan Ateş, ekonominin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere 2017'de reel sektör ve finans sektörü olarak el ele vererek Nefes Projesi'nin ilkini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu yıl kamu finans sektöründen daha fazla paydaşla ikinci kez başlatılan projeye, bir kez daha destek veren tek özel banka olduklarını belirten Ateş, bu kapsamda 2 yıl içinde 15 binin üzerinde KOBİ'ye erişim sağladıklarını kaydetti.

Ateş, Nefes Projesi'nin yanında 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile de 7 bankanın katılımıyla protokol imzaladıklarını hatırlatarak, "İhracatçılarımıza öngördüğümüz pozitif ayrımcılığın ve desteklerin devamı niteliğinde olan bu iş birliği ile gerek kredi taleplerinde gerekse dış ticaret destek hattı ve masraf paketlerimiz ile her türlü ihtiyaçlarında TİM üyesi ihracatçılarımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.



- Tarıma 12 milyar TL'lik destek



DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Ateş, ülke geleceği için stratejik öneminden hareketle tarım sektörünü sahiplenmeyi "ulusal dava" olarak gördüklerini, 1,1 milyonu aşan müşteri, 12 milyar TL'yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 41'lik pazar payı ile liderlik konumda bulunduklarını belirtti.

Finansmanın yanı sıra üreticilerin karşı karşıya olduğu sorunları masaya yatırmak üzere Türkiye'nin 7 ilinde "Tarım Zirveleri" gerçekleştirdiklerini bildiren Ateş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Kars, Antalya ve Edirne'de gerçekleştirdiğimiz zirveler, çiftçilerden çok yoğun ilgi gördü. Bu bizim için büyük mutluluk. Tarım sektöründe sadece Türkiye'de değil, dünyada da en büyük deneyime sahip bankalardan biriyiz. Finansal ürünlerin ötesinde üreticinin tarladaki akıllı danışmanı olarak konumladığımız 'Deniz'den Toprağa' gibi dijital ürünlerimizle bir bankadan beklenmeyecek atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bizim için üreticimize hizmet, ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz."





- "Bankamızın milli inovasyona öncülük etmesinden gururluyuz"



Hakan Ateş, uzun yıllardır "Milli Cüzdan" hayalinin peşinden koşarak hemen her platformda Türkiye'ye yerli bir sistem kazandırma arzularını dile getirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdikleri Ortak Ödeme Platformu ile hayallerinin gerçek olduğunu belirten Ateş, "Bankacılık hizmetlerinin Türkiye'de herkes için kolay ve erişilebilir kılınması ve özellikle milli verinin ülke içinde kalması açısından büyük önem arz eden Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nda, bankacılık bilgi ve gücümüzün yanında teknolojik altyapımızla da devredeyiz. Milli inovasyona öncülük etmenin haklı gururunu taşıyor, yakın zamanda uygulamaya girecek proje ile uluslararası bir açılımı da kolayca yapabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.