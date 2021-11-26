Denizden yıldız çıktı

Kılıç Deniz, pandemiye rağmen 196 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, her yıl olduğu gibi, 2020 yılında da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olmayı başardı. Konu ile ilgili basın bülteni ekte yer almaktadır. Değerlendirmenize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla

Murat ŞAHİN

Kılıç Deniz, ihracat şampiyonluğunu bırakmadı

Kılıç Deniz, 2020 yılında da ihracat şampiyonu oldu

Kılıç Deniz, pandemiye rağmen 196 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, her yıl olduğu gibi, 2020 yılında da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olmayı başardı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2020 yılında Türkiye'ye 13 Milyar dolarlık döviz kazandıran ve ihracata büyük katkı sağlayan üyelerini düzenlediği “İhracatın Şampiyonları” töreni ile ödüllendirdi.

Pandemi sebebiyle daha önce ertelenen, Ege İharacatçı Birliklerinin her yıl düzenlediği ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ Kaya Termal Convention Otel’de yapıldı. Tüm sektörün katılım sağladığı törende, Kılıç Deniz’e bağlı KLC Gıda A.Ş. bu yılda açık ara sektör liderliğini sürdürerek ‘ihracatın Yıldızı’ ödülünü almaya hak kazandı.

196 Milyon dolar ihracat

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan KLC Gıda, geçen yıl 196 Milyon dolarlık ihracat rakamı ile sektörünün lideri olurken, bu yılda zirvedeki yerini korumayı başardı.

“İhracatın Yıldızları" 2020 yılı ödül töreninde, sektör birinciliği ödülünü, Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersin Kılıç Kızıltan, Türkiye İhracatçı Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle’nin elinden teslim aldı.

Ekibe ve iş ortaklarına teşekkür

KLC Gıda’nın, sürdürülebilir üretim şeklinin bu başarıda en önemli değer olduğunu belirten Kılıç Deniz Yönetim kurulu Başkan Vekili Ersin Kızıltan “ Pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 196milyon dolarlık ihracat rakamı ile büyük bir başarıya imza attık. Özellikle bu dönem bize yerli üretimin değerini bir kez daha gösterdi. Tam entegre yapımız ve çalışanlarımızın bize olan bağlılığını üretim şeklini sürdürülebilir kılan en önemli etken olarak görüyoruz. Bu sayede, ürettiğimiz balıklarımızı dünyanın her köşesindeki sofralara taşıyarak ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller kategorisinde gerçekleştirdiğimiz ihracatla bu yıl da ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.