Dergilik ailesi genişliyor

İSTANBUL (AA) - Dijital yayın platformu Dergilik'te geçen ay yaklaşık 3,4 milyon dergi okunurken, 900 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan Dergilik, hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturarak okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor.

Dergilik uygulamasında ocak ayında 3,4 milyon dergi ve 900 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 460 bin kullanıcı toplamda 4,3 milyon yayına ulaşmış oldu.



- Yayın sayısı 500’e yaklaştı



Dergilik’ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Ocak ayında 40’tan fazla yerel gazete ve bir ulusal gazete, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Ocak ayında Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte uygulama üzerinden yaklaşık 500 yayın online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Geçen günlerde uluslararası hale gelen ve erişim ağını genişleten Dergilik, artık global bir marka olarak yurt dışından da indirilip kullanılabiliyor. Ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ancak Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları, artık Dergilik uygulamasıyla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebiliyor.

Bu arada, Dergilik, artık sosyal medyadan da takip edilebilir hale geldi.

