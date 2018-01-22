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Dergilik müjdesi

Dergilik uygulaması, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip takip edilebilecek.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturarak okuma...

Dergilik müjdesi

İSTANBUL (AA) - Dergilik uygulaması, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip takip edilebilecek.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturarak okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdüren Dergilik globalleşiyor.
Teknolojik altyapısını her geçen gün daha da geliştiren uygulama artık dünyanın her noktasından ulaşılabilir hale geldi. Ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları artık Dergilik uygulamasıyla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebilecek.

- Yayın sayısı 450'ye yaklaştı


Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Dergilik, dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, mizahtan bilime; birçok farklı kategoride içeriği bir araya toplayarak yayınların okuma sürelerini de arttırıyor. Dergilik'ten şu anda 438 farklı yayına ulaşılabilirken 413'ü dergi olmak üzere 25 gazete Dergilik'ten okunuyor.

Çok sayıda yayını interaktif olarak okuyucuların beğenisine sunan Dergilik aynı zamanda okuma alışkanlıklarına da yön veriyor. Okuyucular Dergilik sayesinde ilgiyle takip ettikleri yayınların yanında çok fazla ilgi duymadıkları yayınlara da ulaşabilir hale geliyor ve farklı alanlarda özgün içerikleri keşfedebiliyor. Okur sayısı her geçen gün artan Dergilik'te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indiriliyor.

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TurkcellDergilik
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