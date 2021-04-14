Dergisini çıkardı

Kelebek Mobilya’nın “Kelebek Dekor” adını verdiği dergisinin ilk sayısı Turkcell Dergilikteki yerini aldı. Modadan dekorasyona, tasarımdan aktüel konulara kadar geniş bir perspektifte okuyucularına seslenen Kelebek Dekor’un ilk sayısında dünyanın en önemli endüstriyel tasarımcılarından Karim Rashid ile müzik dünyasının duayenlerinden ünlü sanatçı Nükhet Duru yer aldı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli markalarından biri olan Kelebek Mobilya, şimdi de “Kelebek Dekor” adını verdiği dergisinin ilk sayısı ile takipçilerine sesleniyor. Üç ayda bir çıkacak olan ve ilk sayısıyla Turkcell Dergilikteki yerini alan dergi, modadan dekorasyona, tasarımdan aktüel konulara kadar geniş bir perspektifteki konuları sayfalarına taşıyor.

İlk sayısına tasarım dünyasının en ikonik isimlerinden Karim Rashid ve Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Nükhet Duru’yu konuk eden Kelebek Dekor, 2021 yılın trendlerini ve renklerini de okuyucularının bilgisine sunuyor. Kelebek Dekor, her sayısında sınırları aşan ve ilham alabileceğiniz dekorasyon fikirlerini, en güncel aktüel konuları, moda ve güzellik dünyasındaki son gelişmeleri sayfalarına taşımayı amaçlıyor.

Kelebek Dekor dergisine https://www.kelebek.com/kelebek-dergi adresinden ulaşmak mümkün!

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.