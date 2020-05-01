Deride dijital seferberlik

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, platformun detaylarını Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesince düzenlenen ve yaklaşık 50 katılımcının bulunduğu online basın toplantısında açıkladı.

Zandar, 2020'ye birlik olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, Birlik olarak ayakkabı ihracatının yılın başında yüzde 30 yükselişle rekor seviyelere ulaştığını ancak global sağlık sıkıntısıyla beraber işlerin durduğunu anımsattı.

Tarih 1-3 Haziran

Martı az bir kayıpla kapattıklarını, nisanda ise ciddi bir düşüş olduğunu belirten Zandar, mayıs ayının sonunda normalleşmeyle beraber ihracatın başlamasını da umut ettiklerini dile getirdi.

"Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Bu bağlamda pek çok yazılım firmasıyla çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. Bununla alakalı 1-3 Haziran tarihi belirledik. Ümidimiz bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek. Bununla alakalı yazılım şirketleriyle görüşüp tekliflerimizi almaya başladık. Bazı firmalarla anlaşma noktasına kadar da geldik."

Çok iyi hazırlanmış bir internet sitesi, bütün ürünlerin dijital ortama taşınmasıyla sürecin başlayacağına değinen Zandar, sadece üreticileri değil müşterileri de bu platforma çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ulaşım kolay, maliyet düşük

Bu hafta içinde sektöre gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ve ön talepleri toplamaya başladıklarını kaydeden Zandar, İZFAŞ'la beraber hareket edeceklerini de söyledi.

“Dünyada sanal fuarlar hibrit olarak fiziksel başlayıp dijital ortamda sürdürülerek devam ediyor. Fuara gidemeyen ya da yetişemeyen firmalar dijitalden katılımcıları görüp irtibata geçiriyorlar. Şimdi ise tamamen dijitale dönüyoruz. Pilot uygulama yapıyoruz. Şu anki beklentimiz öğrenmek ve sektöre müşterilerimize öğretmek. Bugüne kadar kendi firmalarımızda ürün pazarlarken el sıkışıyorduk şimdi ekrandan yapacağız. Zor bir süreç ve firmalarımızı altyapısal olarak desteklememiz gerekecek. Firmalardan gayret istiyoruz. Ürünlerin fotoğrafları, web siteleri, kamera sistemi iyi bir internet altyapısı gibi. Müşteriler bir kere bu sisteme alıştıklarında ufak çaplı alışverişler için fiziksel olarak bir noktadan bir noktaya gitmek istemeyecekler ve birinci sıraya çıkacak. Üstelik firma başı maliyeti de yüksek değil. Ticaret Bakanlığı’ndan hızlı destek mekanizmasını devreye sokmasını ve bu desteği hiç maliyetsiz verme şansını istiyoruz. Ciddi bir destek alırsak üstünü biz tamamlayarak sağlam bir yol katedebiliriz.”

İZFAŞ’tan destek

Erkan Zandar, Dijital Ticaret Platformu’nun pilot uygulama olduğunu, 30 firmayla yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“100-150 müşteri bir araya gelecek. Firmaların bu platforma kendi müşterilerini davet etmeleriyle olacak. Dijital fuarcılığı İZFAŞ’ın desteğiyle yürüteceğiz. Katılımcı firmalardan dijitalleşme konusunda yatırım bekliyoruz. Tamamıyla yurtdışı odaklı ve bizim müşterilerimizin kendi müşterilerini davet ettikleri bizim de Google reklamlarıyla desteklediğimiz bir uygulama.”

EİB dijitalleşmeye köprü oluyor

Zandar, pandeminin derinden etkilediği İtalya’da bir hareketin başladığını ancak Micam Fuarı’nın hala fiziksel olarak yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını şöyle anlattı:

“Eylül’de yapılacak aktivitelerin online olmasını istiyoruz. İnsanlar artık bir yerden bir yere gitmek istemiyor. Bu değişime hazır olmak istiyoruz. Dünyada şu anda 4-5 senedir var olan hibrit fuarları destekleyen platformlar var. Siz bu sisteme dahil olup firma olarak sizin ürettiğiniz ürünlerle ilgili web sitesi oluşuyor. Bu sistemden ziyaretçiler kendilerini üye yaptıktan sonra firma profillerini okuyarak bilgi aldıktan sonra randevulaşıyorlar. Sanki karşısındaymışsınız gibi bir online görüşme yapılıyor.”

Ege İhracatçı Birlikleri’nin dijitalleşmeye köprü olduğunu söyleyen Erkan Zandar, “Şirketlerin kendi taraflarındaki dijitalleşme yatırımları çok önemli. Bununla alakalı Ur-ge çalışması yapılmalı. Fuarcılık ve yurtdışı masraflar azalacak. Buradan gelecek olan kazançlar dijitalleşmeye doğru akacak. Dünya hızlı bir şekilde dijital eksene kayıyor. Örneğin Çinliler Canton Fuarı’nın online olarak yürütüleceğini açıkladı.” dedi.

Türkiye’deki ilk birlik

Fuar teşvikleriyle alakalı Bakanlıklarla görüşme halinde olduklarına değinen Zandar şöyle devam etti:

“Türkiye’de sanal fuar konusunda ilk adım atan birlik biziz. Ankara’ya hızlı bir şekilde sunum yaptık. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a bu hafta sunum yapılacak, sonuç bekliyoruz. Her halükarda Haziran’daki platformu oluşturacağız teşvik olsun olmasın sektörün kaybedecek vakti yok müşteriyle buluşması gerek. Ankara’dan hızlı bir dönüşü aldığımızda önümüzdeki hafta firmaları belirleyip yurtdışında yaymaya çalışacağız. Bu iş bize bir çözüm yaratacaksa mal satma imkanı yaratacaksa sonuna kadar arkasındayız.”

Zandar, önümüzdeki haftalarda 8 aydan beri çalıştığımız bir telefon aplikasyonunu duyuracaklarını, Apple’dan izin beklediklerini de sözlerine ekledi.

EİB öncü oldu

İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül, dijital fuarcılığın artık kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, Ege İhracatçı Birlikleri’nin adımıyla sanal fuar organizasyonlarına başlandığını açıkladı.

“Tüm ortak olduğumuz kurumların iştirakleriyle İZKA’ya dijital fuarcılık platformu dosyamızı ilettik. Normalleşme minimum 3-4 ay sürecek. Bizim organizasyonlarımız Eylül sonu Ekim başı gibi başlayacak. Mermerde aynı yolu düşünmüyoruz. Turizmde hibrit fuar, moda fuarlarının etkinlik kısımlarını online’a çevirmeyi planlıyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarına da acil durum planı hazırladık. Online festival gibi etkinlik belirledik. Altyapı hazır. Satın alma kısmına geçmek üzereyiz. Önümüzde bir engel yok. Fuarcılık tecrübemizi online’a aktaracağız. Firmaları eğitmek çok önemli. Zorunluluktan doğan evrimleşme yaşıyoruz öğrenme hızı ekran bağımlılığımız arttı. Bu dönemi pozitif kullanmalıyız. EİB gibi kurumların öncü olması gerek. Bu tür bir B2B’ye yaklaşması çok önemli. Kullanıcı kolay bir şekilde ayak uyduracak.”

Dijital fuarcılıkla tüm dünyaya açılma imkanı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise, salgın sonrasında ticaretin genel anlamda tüm dünyada aksamasının bir yandan kötü etkisi olsa da diğer yandan dijitalleşme sürecini hızlandırması bakımından iyi olduğuna değindi.

“Dijitalleşmek, daha az zaman ve maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı tanıyor. Bu süreç firmalara yeni bir maliyet kapısı, bir yük gibi gözükse de fiziksel anlamda yapılan fuarlara göre yüzde 10’luk bir maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı sunuyor. Fuarlar daha çok hibrit dediğimiz hem sanal hem fiziksel olarak devam edecek. İZFAŞ’ın desteklerine ihtiyacımız var. Bizde onlara destek olacağız Deri üretimiyle ilgili kaliteli işleme konusunda sıkıntımız yok. Biz deride sıkıntı yaşamıyoruz. İtalya’daki üreticilerin birçoğu açılmaya başlıyor. İthalatta sıkıntı yaşamayacağız. Bütün ülkelerde içe kapanma var. Geçmişten gelen üretimleri değiştirmek kolay değil.”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, e-ticaret ve dijitalleşme konusunda ihracatçı firmaların eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını dile getirdi ve Dijital Ticaret Platformu’nun sektörde Türkiye’de bir ilk dünyada da bir ilk olduğunu çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.