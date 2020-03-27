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Destek ödemeler bugün başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bugünden itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Destek ödemeler bugün başlayacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını belirtti. Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı. Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Ödemeler bugün başlayacak

Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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