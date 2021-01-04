Destek verdi

Metro Türkiye’nin pandemiden etkilenen yeme içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek için 2020 yılı Nisan ayında başlattığı ve bugüne kadar 1.500 küçük işletmeye katkı sağlayan “Küçük İşletmem İçin” hareketi bu kez İzmirli işletmelere destek oluyor. 2020 yılı Ekim ayında İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen küçük işletmelere destek için harekete geçen Metro Türkiye, işletmelerin içinde bulundukları zor durum ile ilgili farkındalık yaratmayı ve faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Hareket kapsamında Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye işletme başına 2.000 TL olmak üzere toplam 340.000 TL’lik destek sağlandı.

Türk mutfağına sahip çıkarak Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için çalışan Metro Türkiye, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemeye devam ediyor.

2020 yılının nisan ayında başlattığı #kücükisletmemicin hareketi kapsamında bugüne kadar 1.500 işletmeye 8 milyon TL değerinde ürün ve hizmet bağışı gerçekleştiren Metro Türkiye, bu kez geçtiğimiz yılın ekim ayında İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen işletmeler için harekete geçti. Metro Türkiye, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tespit edilen 170 işletmeye, işletme başına 2 bin TL olmak üzere, toplam 340.000 TL değerinde hediye çeki verdi. Metro Türkiye bu desteği ile İzmir’deki küçük işletmelerin içinde bulundukları zor durum ile ilgili sektörde farkındalık yaratmayı ve faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için ihtiyaçları olan ürünleri temin edebilmelerini amaçlıyor.

“Küçük işletmelerin her zaman yanındayız”

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng yaptığı açıklamada, “Metro Türkiye olarak küçük işletmelerin her zaman yanındayız. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu dönemde başlattığımız #kücükisletmemicin hareketine, bu kez İzmir’deki depremden zarar gören küçük işletmelere destek olmak için devam ediyoruz. İzmir depreminde zarar gören küçük işletmeleri desteklemek, onlara yanlarında olduğumuzu göstermek, yaralarımızı birlikte sarabilmek için yine bir arada olmayı, bu işletmelerin yaşadığı zor durum ile ilgili sektörde bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kendilerine sunduğumuz 2.000 TL değerindeki hediye çeki ile paket servisi yapan işletmelere can suyu, henüz kapılarını açmamış işletmelere ise en verimli faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için destek olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda böylesine zorlu bir süreçten geçerken işletmelere daha fazla destek olabilmek için herkesi paket servis ile sipariş vermeye davet ediyoruz” dedi.

“Sektöre yapılacak destekler büyük önem taşıyor”

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice ise şunları söyledi: “Salgından en çok etkilenen kesimlerden biri de küçük işletmeler oldu. Lokantalar, kebapçılar, pideciler, pastaneler, yufkacılar, kafeler, börekçiler, tatlıcılar, çiğ köfteciler ve benzeri yiyecek içecek satan tüm iş yerleri sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İzmir’de yaşanan deprem sonrası maalesef bu esnaflarımızın karşılaştığı zorluklar da arttı. Diğer yandan alınan son kararlarla bu esnaflarımız sadece paket servisi yaparak faaliyetlerine devam edebilecek. Ancak paket servis bizim sektörümüzde çok küçük bir pay alıyor. Dolayısıyla sektörümüze yapılacak destekler büyük önem taşıyor. Yeme içme sektörünün en önemli iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye’nin başlattığı bu hareket birçok işletmemize adeta can suyu oldu. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ederim.”

Küçük İşletmem İçin bir kez daha işletme sahiplerine can suyu oldu

İzmir’deki işletme sahipleri de Metro Türkiye tarafından kendilerine sunulan bu destekten duydukları memnuniyeti paylaştı.

Signora Cafe’nin sahibi Aslı Güzün “Herkes için zor geçen bir dönemde, bizim için çok değerli olan bu desteği veren Metro Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Yanımızda bizi düşünen birilerinin varlığını bilmek bize güç veriyor” şeklinde konuştu.

Old School Fast Food’un sahibi Özkan Güngör, deprem ve pandemi günlerinde kendilerini yalnız ve çaresiz hisseden küçük işletmelerin yanında olduğu için Metro Türkiye’ye teşekkür ederken, Cafe Kimene sahibi Suat Köse, “Böylesi zor günlerde gelen bu destek gerçekten çok içten ve samimiydi. Metro Türkiye’ye bu desteklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.

C Plus Cafe’nin sahibi Onur Demiroğlu da şunları söyledi: “Sektör olarak bu süreçten ağır bir şekilde etkilendik. Pandeminin üstüne yaşanan deprem felaketi maalesef işlerimizi ve nakit akışımızı yavaşlattı. Metro Türkiye’nin böyle bir destekte bulunması bize can suyu oldu.”