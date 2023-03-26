Dev birleşme

Alçı sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Dalsan Alçı ile sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde dünyanın en önemli firmaları arasında yer alan Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı güçlerini birleştirdi.

Alçı ve alçı levha sektöründe 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan Dalsan Alçı ile dünyanın bu alandaki en önemli firmaları arasında yer alan Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı arasında imzalanan ortaklık anlaşması, Rekabet Kurulu izin sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. Bu ortaklık ile inşaat sektöründe, Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak önemli bir yabancı yatırım gerçekleşmiş oldu. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, iki şirketin mevcut tüzel kişiliklerini, üretim ve hizmetlerini aynı şekilde sürdüreceği açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, şirketler yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık payı ile tek bir çatı altında birleşerek faaliyetlerine ‘Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ tüzel kişiliği altında devam edecek.

ÜRETİM VE İHRACAT ARTACAK, TÜRKİYE KAZANACAK

Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor. Yeni yapı, her iki şirketin bilgi birikimleri, deneyimleri ve büyüyen alçı ve alçı levha kapasiteleri sayesinde müşterilerine yenilikçi, sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri sunmasına olanak tanıyacak. Bu çözümler bir taraftan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer taraftan da sektör ihracatını artırıp ülke ekonomisine katma değer sağlayacak. Bu ortaklıkla oluşan güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi amaçlanıyor.

DALSAN HAKKINDA:

Dalsan Alçı, paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemelerine, teknik alçı levhalardan dış cephe levhalarına kadar yapı sektörüne inovatif ürünler sunmaktadır. Düşük karbon salımı ile üretim anlayışını önemseyerek, sürdürülebilirliğe odaklanıp, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda yüksek performanslı sistemler ve sistem elemanları üretmektedir. Yenilikleriyle sektöre yön veren Dalsan Alçı, zeminden çatıya, duvardan duvara güvenilir yapı çözümleri ile fark yaratmaktadır.

SAINT-GOBAIN RIGIPS HAKKINDA:

Fransa merkezli Saint-Gobain, inşaat, mobilite ve sanayi pazarlarına yönelik malzemeler ve çözümler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyor. Sürekli inovasyon süreci ile gelişen entegre çözümleri kamu binaları ve özel binaların renovasyonu, hafif inşaat ve inşaat sanayinin dekarbonizasyonunu ele alarak günlük hayatta sürdürülebilirlik ve performans sağlıyor. Bu şekilde karbon emisyonlarını azaltmaya, kaynak verimliliğini güçlendirmeye ve döngüselliği artırmaya katkıda bulunuyor.

Saint-Gobain Grubu’nun bir şirketi olan Rigips Alçı; alçı esaslı yapı malzemeleri ve yüksek performanslı duvar ve tavan sistemlerinde Türkiye’nin önde gelen tasarımcısı ve üreticisidir. Değişen yaşam şartlarının getirdiği enerji verimliliği ve çevreyi koruma ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunar.