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Dev domates ilgi çekiyor

- Emet ilçesinde 55 yıldır organik sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan kişinin ürettiği yaklaşık 1 kilogramlık domatesler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor - Domatesleri ilçe pazarında satan çiftçi, yöre dışından gelen siparişleri ise otobüslerle müşterilerine ulaştırıyor

Dev domates ilgi çekiyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 69 yaşındaki Nuri Eriğdeci'nin tarlasında ürettiği, yaklaşık 1 kilogram ağırlığa ulaşan organik domatesler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
İlçenin Çay mevkisinde organik sebze ve meyve üreticiliği yapan Eriğdeci, yetiştirdiği 1 kilogramlık domateslerin satışıyla da kendisi ilgileniyor.
Emet dışından da sipariş alan Eriğdeci, domatesleri koli haline getirip otobüslerle müşterilerine gönderiyor.
Nuri Eriğdeci, AA muhabirine, çiftçiliği babasından öğrendiğini ve 55 yıldır bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştiriciliği yaptığını belirterek ''Bahçemde domates, biber, fasulye, patlıcan ve bamya üretimi yapıyorum. Bunları da Emet'e getirerek satmaktayım. Bahçemdeki domateslerden birisi de 960 gram ağırlığında. Bunları tezgahıma koyduğumda vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Kilosunu ise 5 liradan satmaktayım.'' dedi.

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