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Dev işbirliği

E-ticaret dünyasının başarılı oyuncularından Sinoz, Watsons ile tüketicilerle buluşuyor. 13 yıldır e-ticaret üzerinden tüketiciye ulaşan ve Türkiye’nin en sevilen kozmetik markası olmayı başaran Sinoz, artık tüm Watsons Mağazala'rında, watsons.com.tr'lerde ve watsons mobil uygulamalarda...

Dev işbirliği

E-ticarette yakaladığı başarıyı, satış ağını genişleterek sahalara taşıyan Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine e-ticaret dışındaki pazarlara yönelerek perakende sektöründe de tüketici ile buluşma kararı aldıklarını belirtti.

Kadınların vazgeçilmez cilt bakım ürünleri markası Sinoz, Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.

SİNOZ ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

SİNOZ ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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