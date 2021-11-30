Dev yatırım

Türkiye’nin yapısal olarak en büyük ve en modern duvar kağıdı fabrikası AdaWall yeni yatırımını açıkladı. AdaWall Genel Müdürü Hakan Güzel, “Ürün çeşitliliğimizi ve üretim kapasitemizi 2 katına çıkararak maliyetlerimizi minimize ettik. 150 kişiyle ürettiğimiz yıllık 10 milyon metrekare duvar kâğıdını, yine 150 kişi ile 20 milyon metrekareye çıkardık” dedi.

Fabrikası içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE ve Tasarım Merkezi ve sosyal tesisleri olan, kendi elektriğini kendi üreten, Türkiye’nin her ilinde bayileri tarafından ürünleri satılan ve 100’ün üstünde ülkeye ihracat yapan AdaWall, duvar kağıdı sektöründe yeni bir yatırım gerçekleştirdi. AdaWall Genel Müdürü Hakan Güzel, kurulan yeni full otomasyonlu makine parkuru ile verimliliği ve kapasiteyi artırdıklarını açıkladı. Şirket Adana’da 32 bin metrekarelik full otomasyonlu tesisinde yeni üretim kapasitesiyle günde 70 bin metrekare duvar kağıdı üretimi gerçekleştiriyor.

“Made in Turkey” DESTEKÇİSİYİZ

Şirket olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Güzel, “Ürün çeşitliliğimizi ve üretim kapasitemizi 2 katına çıkararak maliyetlerimizi minimize ettik. Hedef üretim olduğunda maliyetleri düşürmek için akla ilk gelenler; ucuz hammadde almak, ucuz işgücü sağlamak veya ucuz makineler kullanmak oluyor, fakat bu stratejinin amacına ulaşmadığını kendi sektörümüzde de maalesef görüyoruz. Üretimin temel taşları olan bu unsurlar maliyetleri düşürür, fakat maliyeti düşünürken kaliteyi de beraberinde aşağı sürükler. Bu nedenle maliyetleri düşürmenin en etkili ve doğru yolu verimliliği ve kapasiteyi artırmaktır. Biz kurduğumuz yeni full otomasyonlu makine parkurumuzla AdaWall olarak bunu başardık. 150 kişiyle ürettiğimiz yıllık 10 milyon metrekare duvar kâğıdını, yine 150 kişi ile 20 milyon metrekareye çıkardık. Yani işçilik giderlerimizi yarı yarıya düşürerek, maliyetlerimizi dolayısıyla da ürünlerimizin satış fiyatını çok daha rekabetçi hale getirdik” dedi.

Duvar kağıtlarının tüketiciye ulaşması hakkında bilgi veren Güzel şunları aktardı: “Bu maliyet düşüşüyle beraber boyaya karşı güçlü bir alternatif olan duvar kâğıtlarımızı tüm dekorasyonculara sunmaya başladık. Türkiye'nin her ilinde bulunan bayilerimiz kanalıyla müşterilerimize daha fazla ve daha hızlı duvar kâğıdı tedarik edebilmek için alt yapımız hazır. Şirket olarak ne yaptığımızı değil ne kadar farklı ve hızlı yaptığımızı önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, markamızı “Made in Turkey” destekçisi olarak görüyoruz.”

DUVAR KAĞIDI BOYAYA GÖRE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Duvar kağıdının rağbet gören bir diğer yapı malzemesi olan boyaya karşı avantajlarını açıklayan Güzel, “Duvar kağıdı, boyaya göre daha uzun ömürlü. Solma, hasar görme sebepleri ile evinizi her 3-5 yılda bir boyatmanız gerekirken duvar kağıdında böyle bir şeye ihtiyacınız kalmaz çünkü duvar kağıdı kolay kolay zarar görmez ve leke tutmaz. Olası bir kirlenme durumunda ise kolayca temizlenebilir. Dolayısıyla kullanım süresi ve şekli göz önünde bulundurulduğunda boyaya göre çok daha verimli ve ucuzdur. İçeriğinde boyaya göre daha az kimyasal hammadde vardır ve kullandığımız boyaların hepsi su bazlıdır, bu nedenle de daha sağlıklıdır. Buna ek olarak, tekstil dokuları ve desenleri sayesinde iç mekanı daha sıcak, daha farklı ve daha size özgü bir hale getirir, böylelikle duvar kağıdı tercih ederek istediğiniz tarzı duvarınıza yansıtma imkanı da bulmuş olursunuz.” dedi.