Devlerin işbirliği

Dünyada iplikten son ürüne kadar tüm işlemleri tek çatı altında gerçekleştirebilen birkaç entegre tesisten biri olan Yeşim Tekstil, Cisco ve onun çözüm ortağı Bizcom ile yaptığı iş birliği sayesinde, daha güvenilir ve stabil bir ağa sahip olmakla kalmadı, sektörün gerektirdiği güvenlik ve altyapı standartlarını da sağlamış oldu. Dünyada iplikten son ürüne kadar tüm işlemleri tek çatı altında gerçekleştirebilen birkaç entegre tesisten biri olan Yeşim Tekstil, Cisco ve onun çözüm ortağı Bizcom ile yaptığı iş birliği sayesinde, daha güvenilir ve stabil bir ağa sahip olmakla kalmadı, sektörün gerektirdiği güvenlik ve altyapı standartlarını da sağlamış oldu. ÜRETİM faaliyetlerine 1983’te Bursa'da başlayan ve 325.000 metrekare alana kurulu bir tesiste 4 bini aşkın çalışanıyla hazır giyim ve ev tekstil alanında hizmet veren Yeşim-Almaxtex Tekstil, BT güvenliği ve altyapı dönüşümünü Cisco ile gerçekleştirdi.

Dünyada iplikten son ürüne kadar tüm işlemleri tek çatı altında gerçekleştirebilen birkaç entegre tesisten biri olan Yeşim Tekstil, dünyaca ünlü markalar için üretim yapıyor. Bu da BT departmanlarının üzerindeki yükün artması anlamına geliyor. Çok fazla süreci bünyesinde barındıran tekstil sektöründe ağ trafiğini kontrol etmek, yönetmek ve ağ trafiğinin güvenliğini sağlamak öncelikli bir ihtiyaç haline geldi.

Cisco mühendisinden Bursa’da 5 gün süreli eğitim

Gelişen teknoloji ile beraber iş yapma şekillerinin değişmesi de güvenlik gereksinimleri ön plana çıkarırken, BT ortamını ve iş süreçlerini kontrol etmeyi gerekli kılıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının yaygınlaşması ise Yeşim Tekstil BT ekibinin çok daha fazla cihazı yönetmesi sonucunu doğuruyordu. Bu da iş yükünde ciddi bir artış demekti. Bu noktada, Cisco ile fikir alışverişinde bulunan Yeşim Tekstil yönetimi, Cisco'nun Türkiye'de güvenlik alanında uzmanlaşmış üst düzey çözüm ortağı olan Bizcom ile iş birliği yapma kararı aldı. Bir Cisco gelişmiş hizmetler sistem mühendisi de 5 gün boyunca Bursa'daki tesiste, Yeşim Tekstil ağ ekibi ve Bizcom ekibine sistemi uygulama konusunda yardımcı oldu ve eğitimler düzenledi.

Güvenlik ihtiyacının artması, yapay zekâ (AI) ve tahmine dayalı analizlerin giderek daha elzem hale gelmesine bağlı olarak Bizcom bir dizi Cisco çözümü önerdi.

Sorun giderme süresi dakikalara indi

Daha iyi görünürlük için benzersiz olarak NetFlow protokolünü destekleyen ağ ortamında DNA Premier lisanslı anahtarlara ve Aironet 1852 erişim noktalarına sahip Cisco Catalyst 9K serisi 24 ve 48 port PoE ve Cisco 5520 Kablosuz Denetleyici tercih edildi. Ağa daha derinlemesine davranış temelli tehdit görünürlüğü sağlamak için bu çözümler Stealthwatch ile birleştirildi ve ağ derin paket inceleme verilerini işlemek için Cisco DNA Center kullanıldı Cisco, Cisco Kimlik Hizmeti Altyapısı (ISE) ile tam otomatik uçtan uca bir çözüm sağladı. Cisco DNA Center Güvence Modeli sayesinde de sorun giderme süresi saatlerden dakikalara indi.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Yeşim Tekstil ile iş birliğinin önemine işaret ederek, “Rekabet gücünü korumak ve tüketicilere en son ürün ve hizmetleri sunmak için, dijital dönüşüm sürecini benimsemek ve teknolojik altyapıya yatırım yapmak, şirketler için artık bir seçim değil bir zorunluluk halini aldı. Cisco olarak biz de inovasyonlarımız ve çözümlerimizle onları bu yolculukta desteklemeye ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaya kararlıyız” dedi.

Yeşim Tekstil Sistem Güvenliği ve Teknik Destek Müdürü Emel Ümit Özdemir de “Ciso ile yürüttüğümüz iş birliği güvenliğin yanı sıra daha önce benzeri görülmemiş bu zor zamanlarda iş sürekliliğimizi de korumamızı sağladı” diye konuştu.



