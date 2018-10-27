Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa türk Renault
Kışlık bakım uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Doğal gaz kesintisi yok
Gaz kesintisi yok
Renault’a 6 ödül
Renault’a 6 ödül
Devlet büyütecek
Devlet büyütecek
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı

Devlet büyütecek

İthal ürünlerin yerini alan, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan yerli teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yatırım teşviki programına alındı - Güvenlik güçlerinin sahada kullandığı kamera, radar, jammer, silah sistemi gibi gelişmiş cihazların etkinliğini artıran teleskopik yükseltme sistemlerinin üretimi için yapılan 7 milyon liralık yatırıma, bir dizi destek verilecek - Ayda 60 adetlik üretim kapasitesine sahip MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için çalışıyor

Devlet büyütecek
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde Ar-Ge'den ihracata uzanan bir başarı hikayesine dönüşen teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yeni yatırımlar ve bunu destekleyen teşviklerle büyüyecek.
İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda kısa sürede önemli mesafe katetti.
Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasında, yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine yerli çözümler koyan MILMAST, ayrıca Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan ürünlere imza attı.
Bir yandan mevcut siparişleri karşılamak için üretimi sürdüren MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için de çalışıyor.
MILMAST'ın bu faaliyetleri, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki programı kapsamına alındı.
Buna göre, ayda 60 adet teleskopik yükseltme sistemi üretim kapasitesine sahip 7 milyon liralık yatırım, bir dizi teşvik mekanizmasıyla desteklenecek.
Bu yatırım için faiz desteği, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.
- Zorlayıcı koşullarda başarıyla görev yapıyor
Teleskopik yükseltme sistemleri askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılıyor.
İleri teknoloji elektromekanik karbon kompozit teleskopik yükseltme sistemleri, ağır yükleri emniyetli şekilde taşıyabiliyor. Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli sistemler, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.
Bu sistemlere takılan 15 metreye kadar yükseltilebilen kamera, radar, jammer ya da silah sistemleri güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcıları arasında yer alıyor. Söz konusu cihazların görevlerini etkin yapabilmesi için üzerinde yer aldığı teleskopik yükseltme sistemlerinin performansı büyük önem taşıyor.

Askeri standartlara uygun üretilen sistemler, eğimli arazilerde, yüksek rüzgar yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında görev yapabiliyor. Farklı boy ve taşıma kapasitelerinde üretilen sistemler, savunma sanayisinin yanı sıra mobil haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri, itfaiye araçları, denizcilik ve sivil gözlem uygulamalarında da kullanılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırım TeşvikTeleskopik Yükseltme SistemleriSSTEKSavunma SanayisiSavunma Sanayii BaşkanlığıSanayi Ve Teknoloji BakanlığıMILMASTMast
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1